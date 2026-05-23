Мобілізації підлягають всі чоловіки – громадяни України віком від 25 до 60 років. Добровільно йти захищати Батьківщину можуть всі громадяни з 18 до 60 років – і чоловіки, і жінки.

Чи можуть мобілізувати чоловіків, у яких батько або мати мають інвалідність II групи – Факти ICTV дізнавалися в адвоката ЮКК Де-Юре Лариси Кісь.

Чи можуть мобілізувати, якщо батько має інвалідність ІІ групи

Згідно зі статтею № 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особу не можуть мобілізувати, якщо її дружина (чоловік) або один із батьків або батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи. Але не завжди.

Якщо військовозобов’язаний бажає отримати відстрочку від мобілізації, бо один із його батьків є особою з інвалідністю ІІ групи, то на підставі Сімейного кодексу він має довести, що його мати чи батько потребує матеріальної допомоги і водночас немає іншої людини, яка може їх утримувати.

Такими особами можуть бути:

дружина (чоловік);

повнолітні діти;

батьки.

ТЦК та СП, спираючись на наявні дані про військовозобов’язаних та резервістів у реєстрі Оберіг, виконують завдання з мобілізації, які полягають передусім у призові на військову службу придатних чоловіків відповідного віку та стану здоров’я, з урахуванням пріоритетних військових спеціальностей.

Дані, які збираються в ЄДРПВР (Оберіг) в комунікації з іншими державними реєстрами, зазначеними у ст. 7 Закону Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не містять автоматично відомостей про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Тому, якщо ТЦК та СП не внесуть дані про військовозобов’язаного до ЄДРПВР (Оберіг), що він має право на відстрочку, зокрема через те, що його батько – особа з інвалідністю ІІ групи, чоловікові можуть надіслати повістку. Тип повістки – уточнення даних, направлення на ВЛК, мобілізаційне розпорядження або виклик на збірний пункт – залежить від ступеня попереднього проходження етапів мобілізації.

– Неявка без поважних причин за такою повісткою тягне за собою щонайменше штраф від 17 тис. грн і аж до кримінальної відповідальності, – зазначає юрист.

Враховуючи, що термін явки до ТЦК за повісткою досить короткий, не завжди є можливість зібрати всі документи і подати заяву на відстрочку під час власної мобілізації.

Які чоловіки мають право на відстрочку

Розберемося, які документи підтвердять право на відстрочку для чоловіка, що має батька з інвалідністю ІІ групи.

За пунктом 13 додатку 5 до Постанови КМУ № 560 за цими підставами чоловік має право на відстрочку, якщо:

Батько – особа з інвалідністю ІІ групи не у шлюбі, або його дружина – пенсіонер за віком чи пенсіонер за станом здоров’я.

Він – єдина дитина в батька.

Якщо у батька двоє та більше дітей, але інші діти ще неповнолітні (наприклад сину 28 років, а доньці – 8).

Якщо у батька двоє та більше дітей, всі повнолітні, але інші діти – з інвалідністю, або потребують постійного догляду, або перебувають під арештом (крім домашнього арешту), або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Якщо у батька тільки сини, немає доньок, вони всі військовозобов’язані та здорові, віком від 18 до 60 – батько зобов’язаний обрати одного з синів, який буде його утримувати. Інший син – підлягає мобілізації.

Дискусійним залишається питання, якщо крім сина – військовозобовязаного батько з інвалідністю має доньку, але багато років не спілкується з нею або вона після початку війни виїхала за кордон та не виконує своїх обов’язків з утримання батька.

– За нормами Закону про мобілізацію військовозобов’язаний син у такому разі не має права на відстрочку. Але факт відсутності у батька інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані його утримувати, можна спробувати довести в суді, – зазначає адвокат.

Документи для оформлення відстрочки

З кінця 2025 року в Україні змінився порядок подання документів для оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер громадяни більше не подають заяви безпосередньо до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).

Натомість усі звернення приймаються через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному форматі через застосунок Резерв+.

ЦНАП у цій процедурі виконує роль адміністративного посередника: він приймає від заявників необхідні документи, перевіряє їх комплектність і передає до відповідного ТЦК.

Саме територіальний центр комплектування розглядає подані матеріали та ухвалює рішення щодо надання або відмови у відстрочці.

Тепер розглянемо, які документи необхідно подати у ЦНАП:

Довідка до акта огляду за формою, затвердженою МОЗ. Тобто, якщо інвалідність батька була встановлена після 1991 року в іншій державі, цей документ не підійде. Свідоцтво про народження військовозобовязаного сина – для підтвердження родинного зв’язку з особою з інвалідністю (батьком).

Якщо довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією відсутня, підійде один із таких документів:

посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю ІІ групи;

пенсійне посвідчення із зазначенням, що пенсіонер – особа з інвалідністю ІІ групи;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги особам з інвалідністю, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Якщо батько має двох чи більше синів, старших за 18 років, не має дочок, а також дружини, що не є пенсіонеркою, до переліку документів додається:

заява за формою згідно з додатком 15 до Постанови 560, яку складає батько, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові особи, яку він обирає для свого утримання (сина);

батько складає заяву (проста письмова форма, але радимо скласти її нотаріально).

Якщо батько має повнолітніх доньок, дружину, яка не є пенсіонеркою, то додатково додається один із таких документів, що підтверджує неможливість доньки (доньок), дружини утримувати батька з інвалідністю II групи:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією на дружину, доньку;

документ, що підтверджує перебування під арештом (відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

В будь-якому разі радимо, якщо у вас є право на відстрочку, не зволікайте, оформлюйте документи заздалегідь.

Як оформити відстрочку у Резерв+ і хто це може зробити

Онлайн-відстрочку через Резерв+ можуть оформити військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи. За даними Міноборони, процедура максимально автоматизована: користувач подає запит у застосунку, після чого система самостійно перевіряє інформацію в державних реєстрах.

Якщо всі дані підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна відмітка з’являється в електронному військово-обліковому документі.

У відомстві підкреслюють, що процес зазвичай займає від кількох хвилин до кількох годин і не потребує особистих звернень чи додаткових довідок.

– Водночас ця опція доступна не для всіх випадків. Нею може скористатися лише та особа, яка є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю та якщо в сім’ї є лише один із батьків. Якщо ж є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати такий запит онлайн неможливо.

Міноборони також уточнює, що для успішної перевірки підстав дані мають бути коректно внесені в державні реєстри: інформація про інвалідність повинна міститися в ЄІССС або базах Пенсійного фонду, відомості про сімейні зв’язки — у ДРАЦС, а в актовому записі про народження має бути зазначений РНОКПП одного з батьків з інвалідністю.

У разі невідповідності або застарілих даних їх необхідно оновити, після чого запит можна повторно подати через Резерв+.

