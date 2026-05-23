Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем завдала серії ударів по військовій інфраструктурі окупантів на Луганщині, знищивши логістичні об’єкти, склади та техніку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Удари по логістиці РФ на Луганщині: що відомо

Як повідомили в СБУ, операцію було проведено спільно з військовослужбовцями 1 окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ.

Українські сили уразили низку цілей на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах.

За даними СБУ, по об’єктах противника застосовувалися високоточні удари безпілотниками FirePoint-2.

Ціллю стали резервуари з пальним, польові склади боєприпасів, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури.

У результаті уражень знищено пункт дислокації особового складу окупантів, ремонтну базу для обслуговування ворожих БпЛА, будівлю окупаційної поліції, а також значні запаси техніки та пального.

— Втрати ворога в живій силі становили понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу, — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що спільні операції з ураження ворожої інфраструктури тривають.

Нагадаємо, 23 травня українські безпілотники поцілили по хімзаводу Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ, що приблизно за 1 700 км від українського кордону.

Саме цей завод забезпечує продукцією низку російських військових виробництв. Зокрема, йдеться про виробнитво авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин.

