Там, де найважче — морпіхи: Зеленський і Сирський привітали з Днем морської піхоти
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали українських морських піхотинців із професійним святом та подякували їм за стійкість, мужність і захист держави на найскладніших ділянках фронту.
Вітальні слова опубліковано в соцмережах президента та головнокомандувача.
У своїх зверненнях Зеленський та Сирський наголосили, що морська піхота залишається однією з найбоєздатніших складових Сил оборони України та символом незламності й вірності присязі.
Зеленський підкреслив, що українські морські піхотинці щодня доводять незламність українського духу, забезпечуючи результат у найзапекліших боях і наближаючи мир для України.
— І всі ми маємо усвідомлювати, якою високою ціною дається Україні незалежність, у яких боях вона завойовується. Вшануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємося кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу і наближає мир для України, — підкреслив глава держави.
Сирський зазначив, що сучасні морські піхотинці продовжують традиції української армії часів Перших визвольних воєн і примножують їх новими подвигами на фронті російсько-української війни.
— Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною, щоб зупинити ворога, — підкреслив Сирський.
Він також окремо подякував ветеранам морської піхоти, які після початку повномасштабного вторгнення повернулися на службу.
Президент і головнокомандувач вшанували пам’ять загиблих захисників та висловили подяку всім воїнам, які зараз захищають Україну.