Україна готує нові санкційні далекобійні та юридичні рішення проти Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 23 травня 2026 року.

Зеленський про нові санкції України проти РФ

Сьогодні Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій, які необхідно обовʼязково поширити в інших юрисдикціях.

– Санкції проти окупантів – російських військових (більше сотні їх), які причетні до ракетних і дронових ударів по нашій країні та людях, – розповів президент.

Водночас є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів та техніки. Україна готує нові санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні, додав Зеленський.

На його думку, необхідно, щоб усі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали надалі, а кожне послаблення обмежень послаблює глобальну безпеку і відкладає мир.

Зараз українська сторона працює з європейськими партнерами та готує нові пакети санкцій, наголосив президент. Він подякував партнерам за те, що українські пропозиції враховуються.

Крім цього, президент подякував Службі безпеки України за хорошу далекобійну санкцію проти Росії, де завдали чіткового ураження у Пермському регіоні – за 1,7 тис. км від державного кордону України.

За словами Зеленського, це російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу інших їхніх підприємств ВПК і виробництво вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів.

Як стверджує президент, дуже важливо, що українські санкції успішно досягають таких обʼєктів та працюють на велику відстань.

Водночас він подякував Збройним Силам України, які продовжують справедливо відповідати по обʼєктах російської нафтової галузі.

– Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. Це правильно, що Росія втрачає експортні доходи від нафти. Саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим, – заявив він.

Зеленський про наближення членства України в ЄС

Як стверджує президент, України веде активну дипломатичну роботу з нашими партнерами в Європейському Союзі, щоб наблизити членство України в ЄС.

За його словами, Україна бореться за своє життя, незалежність та за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей, життя та культуру. Саме завдяки такому захисту вона має справді глобальну роль, наголосив Зеленський.

– Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. Присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери, змістовно рухатись у перемовинах, – сказав президент.

На думку Зеленського, важливо працювати на 100% заради безпеки та наших людей. Президент подякував усім, хто залишається разом та підтримує Україну.

