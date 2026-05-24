Посла Российской Федерации в Албании вызвали для объяснений из-за масштабной атаки по Украине. Ночью произошло попадание по жилому комплексу, где проживает посол Албании в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

Албания о российской атаке на Киев

– Албания решительно осуждает очередную жестокую и неизбирательную широкомасштабную атаку баллистическими ракетами и беспилотниками, совершенную минувшей ночью Россией против гражданских целей в Украине, полностью попирая человеческую жизнь и элементарные человеческие нормы достоинства, – говорится в сообщении.

Глава МИД заявил, что в этот раз под атаку попал жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу.

По его мнению, полномасштабная война России против Украины продолжается слишком долго. Он отметил, что в течение более четырех лет с момента незаконного полномасштабного вторжения Россия атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине.

Ходжа утверждает, что Россия не побеждает, а только убивает, разрушает, приносит широкомасштабные разрушения и страдания. Глава МИД Албании повторил призыв к России, чтобы положить конец войне против Украины, соблюдать международное право и вернуться к переговорам.

По его словам, Албания будет в дальнейшем поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Он подчеркнул, что причастные к атакам необходимо привлечены к ответственности.

В то же время Ходжа отметил, что посла Российской Федерации в Албании вызвали для предоставления объяснений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Албанию за твердую позицию после последнего ночного нападения России.

По его словам, Украина высоко ценит решительное осуждение Албанией жестоких нападений России на гражданское население и дипломатический персонал, а также ее непреклонную приверженность международному праву, справедливости и ответственности.

Глава МИД добавил, что Украина также глубоко ценит твердую дружбу Албании, поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Фото : ГСЧС

