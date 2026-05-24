Посла Російської Федерації в Албанії викликали для пояснень через масштабну атаку по Україні. Вночі відбулося влучання по житловому комплексу, де проживає посол Албанії в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.

Албанія про російську атаку на Київ

– Албанія рішуче засуджує чергову жорстоку та невибіркову широкомасштабну атаку балістичними ракетами та безпілотниками, здійснену минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю зневажаючи людське життя та елементарні людські норми гідності, – йдеться у повідомленні.

Очільник МЗС заявив, цього разу під атаку потрапив житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу.

На його думку, повномасштабна війна Росії проти України триває вже надто довго. Він наголосив, що протягом понад чотирьох років з моменту незаконного повномасштабного вторгнення Росія атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки по всій Україні.

Ходжа стверджує, що Росія не перемагає, лише вбиває, руйнує, завдає широкомасштабних руйнувань і страждань. Очільник МЗС Албанії повторив заклик до Росії, щоб покласти край війні проти України, дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

За його словами, Албанія надалі підтримуватиме Україну, її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Він наголосив, що причетних до атак необхідно притягнуті до відповідальності.

Водночас Ходжа зазначив, що посла Російської Федерації в Албанії викликали для надання пояснень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Албанії за тверду позицію після останнього нічного нападу Росії.

За його словами, Україна високо цінує рішуче засудження Албанією жорстоких нападів Росії на цивільне населення та дипломатичний персонал, а також її непохитну відданість міжнародному праву, справедливості та відповідальності.

Очільник МЗС додав, що Україна також глибоко цінує непохитну дружбу Албанії, підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

Фото : ГСЧС

