В результате ночной российской массированной атаки по Украине по меньшей мере погибли четыре человека и пострадали 100 людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Киев 24 мая

Президент поблагодарил все службы, которые сейчас работают на местах ночных российских ударов. Среди них – подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, коммунальные службы.

По словам Зеленского, все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки по Украине и ее последствия. Он рассказал, что около 100 человек пострадали по стране, еще четыре погибли.

– Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены, – сказал он.

По мнению президента, очень важно, что у украинских людей есть поддержка друг друга. Он поблагодарил каждого, кто помогает пострадавшим.

Как утверждает Зеленский, не менее важна дальнейшая поддержка со стороны партнеров. Он выразил благодарность всем, кто сейчас выражает слова поддержки.

Но нужны конкретные шаги для усиления противовоздушной обороны, в частности, поставки ракет не должны останавливаться ни дня, убежден президент Украины.

