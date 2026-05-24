Последствия ночного удара РФ: по Украине около 100 раненых, четверо погибших — Зеленский
- В результате ночного массированного обстрела Украины со стороны РФ по меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения, а только в столице повреждено или разрушено около 30 жилых домов.
- Владимир Зеленский поблагодарил всех экстренных служб за ликвидацию последствий ударов и призвал международных партнеров к бесперебойным поставкам ракет для усиления ПВО.
В результате ночной российской массированной атаки по Украине по меньшей мере погибли четыре человека и пострадали 100 людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об атаке на Киев 24 мая
Президент поблагодарил все службы, которые сейчас работают на местах ночных российских ударов. Среди них – подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, коммунальные службы.
По словам Зеленского, все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки по Украине и ее последствия. Он рассказал, что около 100 человек пострадали по стране, еще четыре погибли.
– Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены, – сказал он.
По мнению президента, очень важно, что у украинских людей есть поддержка друг друга. Он поблагодарил каждого, кто помогает пострадавшим.
Как утверждает Зеленский, не менее важна дальнейшая поддержка со стороны партнеров. Он выразил благодарность всем, кто сейчас выражает слова поддержки.
Но нужны конкретные шаги для усиления противовоздушной обороны, в частности, поставки ракет не должны останавливаться ни дня, убежден президент Украины.