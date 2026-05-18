Россия и Беларусь начали совместные военные учения, в ходе которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что учения проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павла Муравейко. К учениям привлечены подразделения ракетных войск и авиации.

По информации Минобороны Беларуси, главная цель учений — повысить готовность военных к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов.

В ходе совместных действий с российской стороной военные должны отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов, а также их подготовки к боевому применению.

Особое внимание во время учений уделят выполнению задач из неподготовленных районов по всей территории Беларуси. Также военные будут отрабатывать скрытое перемещение, маневрирование на большие расстояния и проведение необходимых расчетов для применения сил и средств.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что учения являются плановыми в рамках подготовки Союзного государства РФ и Беларуси и якобы не направлены против других стран.

