Россия и Беларусь отрабатывают подготовку к применению ядерного оружия
Россия и Беларусь начали совместные военные учения, в ходе которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.
Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.
Совместные учения РФ и Беларуси
В ведомстве заявили, что учения проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павла Муравейко. К учениям привлечены подразделения ракетных войск и авиации.
По информации Минобороны Беларуси, главная цель учений — повысить готовность военных к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов.
В ходе совместных действий с российской стороной военные должны отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов, а также их подготовки к боевому применению.
Особое внимание во время учений уделят выполнению задач из неподготовленных районов по всей территории Беларуси. Также военные будут отрабатывать скрытое перемещение, маневрирование на большие расстояния и проведение необходимых расчетов для применения сил и средств.
В Минобороны Беларуси подчеркнули, что учения являются плановыми в рамках подготовки Союзного государства РФ и Беларуси и якобы не направлены против других стран.