У ніч на 24 травня 2026 року під час масованої ракетно-дронової атаки Росії по Києву з’явилася інформація про удари по Бортницькій станції аерації — ключовому об’єкту міської системи водовідведення.

Бортницька станція аерації: де знаходиться

Бортницька станція аерації — це єдиний великий комплекс біологічної очистки стічних вод Києва та частини населених пунктів Київської області. Серед них Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Чабани, Коцюбинське та низка інших громад.

Об’єкт розташований у південно-східній частині Києва, в районі Бортничів, і фактично є кінцевою точкою міської каналізаційної системи. Саме сюди потрапляють усі побутові та промислові стоки столиці перед очищенням і подальшим скиданням у природні водойми.

Бортницька станція аерації: які функції виконує

Бортницька станція аерації є складним інженерним комплексом, що включає три основні блоки очищення, цехи обробки осадів, насосні станції та допоміжну інфраструктуру.

Проєктна потужність становить близько 1,8 млн кубометрів стоків на добу, хоча фактичне навантаження зазвичай нижче і коливається в межах 600–900 тисяч кубометрів.

Будівництво станції відбувалося поетапно: перший блок ввели в експлуатацію у 1965 році, другий — у 1976-му, третій — у 1987-му. Відтоді система фактично стала центральною ланкою міської каналізації, на яку зав’язана вся інфраструктура водовідведення Києва.

Бортницька станція аерації, що робить:

Технологічний процес очищення є багатоступеневим і включає механічну та біологічну обробку.

Спочатку стоки проходять через решітки, де затримується велике сміття, далі потрапляють у пісколовки, де відділяються важкі мінеральні домішки.

Після цього вода надходить у первинні відстійники, де осідають органічні та завислі речовини.

Наступний етап — аеротенки, де відбувається біологічне очищення за допомогою активного мулу і насичення киснем.

Завершується процес у вторинних відстійниках, де мул відділяється та частково повертається назад у систему, а очищена вода спрямовується до магістрального каналу і далі — в Дніпро.

Що з Бортницькою станцією аерації: оцінка наслідків можливого ураження

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко зазначив в эфірі Espreso, що навіть у разі пошкодження станції найгіршим сценарієм є часткове порушення процесу очищення стоків, але не повний колапс системи. Він підкреслює, що частина панічних повідомлень у медіапросторі є перебільшеною.

За його словами, Київ не є осередком важкої промисловості, тому склад стічних вод не містить критично небезпечних концентрацій токсичних речовин, як це могло б бути в промислових регіонах.

Водночас у разі серйозних перебоїв існує ризик потрапляння недостатньо очищених вод у Дніпро, що може тимчасово вплинути на екологічний стан річки та створити додаткове навантаження на водоканали міст нижче за течією.

При цьому експерт наголошує, що система має резервні можливості: для стабільної роботи достатньо функціонування двох із трьох основних блоків, а навантаження може перерозподілятися між ними.

У Київводоканалі після повідомлень про атаку заявили, що всі об’єкти системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Критичних порушень у роботі Бортницької станції аерації не зафіксовано, а сама система продовжує функціонувати без зупинок. У відомстві також підкреслили, що ситуація перебуває під контролем, попри підвищену увагу та інформаційний резонанс у медіа.

Джерело: Київводоканал

