Министерство обороны Украины работает над комплексным решением, которое должно устранить недостатки в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) и улучшить качество мобилизации. Новые меры направлены на исправление ранее допущенных ошибок во время медицинских осмотров военнообязанных.

Об этом ответили в Минобороны по запросу hromadske.

Реформа мобилизации в Украине

В Минобороны утверждают, что начали системное исправление ошибок в работе ВВК и массовую замену руководства. По итогам 2025 года после проведенных проверок переназначили более 130 председателей ВВК при территориальных центрах комплектования (ТЦК и СП).

Как сообщили в Минобороны, продолжается анализ погрешностей и недоразумений, возникавших во время медосмотров. Для контроля за качеством работы комиссий создали специальные группы, которые за прошлый год провели 318 проверок деятельности ВВК по всей стране. В то же время внедряется цифровизация процедур и оптимизация правил проведения осмотров.

В Минобороны отмечают, что ВВК определяет пригодность к службе на основе имеющихся жалоб и медицинских документов. Если военнообязанный не предоставляет справки о болезнях, то комиссия может ограничиться только базовыми анализами и осмотром профильных врачей.

Однако в Минобороны напомнили о праве на обжалование заключений, в частности через обращение в региональную или центральную ВВК, а также подачу иска в суд.

Несмотря на активные проверки, официальная статистика по количеству успешных обжалований постановлений ВВК в Медицинских силах ВСУ пока не ведется. Главной целью реформы в Минобороны называют создание системы, которая делает невозможным новые ошибки и обеспечивает реальную оценку состояния здоровья мобилизованных.

Какие изменения предполагает реформа мобилизации в Украине

Минобороны внедряет систему “таргетированного оповещения” военнообязанных, которая будет базироваться на профессиональном соответствии и глубокой цифровизации. Ключевой целью изменений является повышение качества мобилизационного ресурса и снижение социальной напряженности в обществе.

Главным новшеством станет переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. Теперь ТЦК и СП будут приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей – водителей, медиков, связистов и IT-специалистов в соответствии с актуальными запросами подразделений.

Для этого в системе Оберіг будет отображаться полная информация о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья человека. Для реализации новой стратегии Минобороны готовит несколько технических решений:

врачи военно-врачебных комиссий получат доступ к цифровым историям болезней в гражданских учреждениях, что позволит объективно оценивать пригодность и избегать ошибок;

усиливается обмен данными между Оберігом, Нацполицией и Госпогранслужбой для мгновенной проверки статуса лица на блокпостах;

электронный кабинет в Резерв+: обновление контактных данных и места жительства станет возможным без личного визита в ТЦК.

Кроме того, Минобороны отрабатывает четкий механизм взаимодействия между военкоматами, полицией и органами военного управления. Это должно обеспечить прозрачность мобилизационных мероприятий на всех этапах – от оповещения до обучения и назначения в подразделение.

В издании сообщили, что направили еще один запрос для уточнения, каким на практике будет переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия и свидетельствует ли это о кардинальном изменении мобилизации.

