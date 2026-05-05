Реформа мобилизации в Украине: в Минобороны рассказали, какие изменения предполагает
- Минобороны приступило к масштабной реформе ВЛК и мобилизации, включающей массовую замену руководства комиссий и переход к принципу профессионального соответствия.
- Новая система предусматривает цифровизацию процессов через Резерв+ и предоставление врачам доступа к гражданским медицинским картам для объективной оценки здоровья.
Министерство обороны Украины работает над комплексным решением, которое должно устранить недостатки в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) и улучшить качество мобилизации. Новые меры направлены на исправление ранее допущенных ошибок во время медицинских осмотров военнообязанных.
Об этом ответили в Минобороны по запросу hromadske.
Реформа мобилизации в Украине
В Минобороны утверждают, что начали системное исправление ошибок в работе ВВК и массовую замену руководства. По итогам 2025 года после проведенных проверок переназначили более 130 председателей ВВК при территориальных центрах комплектования (ТЦК и СП).
Как сообщили в Минобороны, продолжается анализ погрешностей и недоразумений, возникавших во время медосмотров. Для контроля за качеством работы комиссий создали специальные группы, которые за прошлый год провели 318 проверок деятельности ВВК по всей стране. В то же время внедряется цифровизация процедур и оптимизация правил проведения осмотров.
В Минобороны отмечают, что ВВК определяет пригодность к службе на основе имеющихся жалоб и медицинских документов. Если военнообязанный не предоставляет справки о болезнях, то комиссия может ограничиться только базовыми анализами и осмотром профильных врачей.
Однако в Минобороны напомнили о праве на обжалование заключений, в частности через обращение в региональную или центральную ВВК, а также подачу иска в суд.
Несмотря на активные проверки, официальная статистика по количеству успешных обжалований постановлений ВВК в Медицинских силах ВСУ пока не ведется. Главной целью реформы в Минобороны называют создание системы, которая делает невозможным новые ошибки и обеспечивает реальную оценку состояния здоровья мобилизованных.
Какие изменения предполагает реформа мобилизации в Украине
Минобороны внедряет систему “таргетированного оповещения” военнообязанных, которая будет базироваться на профессиональном соответствии и глубокой цифровизации. Ключевой целью изменений является повышение качества мобилизационного ресурса и снижение социальной напряженности в обществе.
Главным новшеством станет переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. Теперь ТЦК и СП будут приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей – водителей, медиков, связистов и IT-специалистов в соответствии с актуальными запросами подразделений.
Для этого в системе Оберіг будет отображаться полная информация о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья человека. Для реализации новой стратегии Минобороны готовит несколько технических решений:
- врачи военно-врачебных комиссий получат доступ к цифровым историям болезней в гражданских учреждениях, что позволит объективно оценивать пригодность и избегать ошибок;
- усиливается обмен данными между Оберігом, Нацполицией и Госпогранслужбой для мгновенной проверки статуса лица на блокпостах;
- электронный кабинет в Резерв+: обновление контактных данных и места жительства станет возможным без личного визита в ТЦК.
Кроме того, Минобороны отрабатывает четкий механизм взаимодействия между военкоматами, полицией и органами военного управления. Это должно обеспечить прозрачность мобилизационных мероприятий на всех этапах – от оповещения до обучения и назначения в подразделение.
В издании сообщили, что направили еще один запрос для уточнения, каким на практике будет переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия и свидетельствует ли это о кардинальном изменении мобилизации.