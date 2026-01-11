В январе РФ впервые применила дрон Герань-5: что ГУР известно о новой разработке
В начале 2026 года российские оккупационные войска впервые использовали новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5 во время комбинированных воздушных атак против Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Что сейчас известно о дроне Герань-5, читайте в материале.
Дрон Герань-5: характеристики
По данным ГУР МО Украины, у дрона Герань-5 характеристики такие:
- длина – около 6 м;
- размах крыльев – до 5,5 м;
- масса боевой части – около 90 кг;
- заявленная дальность поражения – до 1 000 км.
В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, новый аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов унифицированы с другими образцами серии.
В конструкции зафиксировано использование:
- 12-канальной системы спутниковой навигации типа комета;
- трекеров на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов;
- реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА Герань-3, но с большей тягой.
В разведке отмечают, что Герань-5 сложно считать собственной разработкой РФ — зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским БпЛА Karrar.
Также известно, что противник прорабатывает запуск Герань-5 с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления применения.
Отдельно рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса воздух–воздух Р-73 для противодействия украинской авиации.
Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов.
Напомним, что в ночь на 11 января российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.
Во время атаки противник применил 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
По состоянию на 08:00 силами ПВО сбито и подавлено 125 вражеских беспилотников, при этом зафиксированы попадания 22 дронов на 18 локациях.
Фото: ГУР