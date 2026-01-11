В начале 2026 года российские оккупационные войска впервые использовали новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5 во время комбинированных воздушных атак против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что сейчас известно о дроне Герань-5, читайте в материале.

Дрон Герань-5: характеристики

По данным ГУР МО Украины, у дрона Герань-5 характеристики такие:

длина – около 6 м;

размах крыльев – до 5,5 м;

масса боевой части – около 90 кг;

заявленная дальность поражения – до 1 000 км.

В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, новый аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов унифицированы с другими образцами серии.

В конструкции зафиксировано использование:

12-канальной системы спутниковой навигации типа комета;

трекеров на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов;

реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА Герань-3, но с большей тягой.

В разведке отмечают, что Герань-5 сложно считать собственной разработкой РФ — зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским БпЛА Karrar.

Также известно, что противник прорабатывает запуск Герань-5 с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления применения.

Отдельно рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса воздух–воздух Р-73 для противодействия украинской авиации.

Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов.

Напомним, что в ночь на 11 января российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Во время атаки противник применил 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

По состоянию на 08:00 силами ПВО сбито и подавлено 125 вражеских беспилотников, при этом зафиксированы попадания 22 дронов на 18 локациях.

Фото: ГУР