Новий реактивний дрон РФ Герань-4: характеристики та дальність польоту
- ГУР оприлюднило характеристики нового російського дрона Герань-4.
- БпЛА здатен розганятися до 500 км/год.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило характеристики нового російського реактивного ударного безпілотника Герань-4, який окупанти почали застосовувати для атак по території України у травні 2026 року.
Дрон Герань-4: характеристики
За даними ГУР МО України, новий реактивний БпЛА Герань-4 отримав повністю новий планер із покращеною аеродинамікою та посиленою конструкцією.
У розвідці зазначають, що попередні реактивні модифікації створювалися на базі планера бензинової Герань-2, однак така конструкція не витримувала високих швидкостей та маневрування з великим перевантаженням.
У дрона Герань-4 характеристики такі:
- довжина — 3,5 м;
- розмах крил — 3 м;
- максимальна швидкість — до 500 км/год;
- висота польоту — до 5 000 м;
- дальність ураження — до 450 км;
- бойова частина — 50 або 90 кг.
У ГУР зазначають, що дрон може нести осколково-фугасну, термобаричну бойову частину ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М вагою 50 кг або збільшену термобаричну ТББЧ-90 вагою 90 кг.
Також повідомляється, що новий планер дозволяє дрону здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год.
За інформацією розвідки, у складі нового БпЛА зафіксували використання двох типів китайських турбореактивних двигунів:
- Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н);
- Telefly TF-TJ2000A.
Перший двигун уже знятий із виробництва, однак його тяга становить 160 кг/1600Н. Другий двигун раніше використовувався на Герань-5 та має тягу 200 кгс/1960 Н.