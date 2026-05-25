Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило характеристики нового російського реактивного ударного безпілотника Герань-4, який окупанти почали застосовувати для атак по території України у травні 2026 року.

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

Дрон Герань-4: характеристики

За даними ГУР МО України, новий реактивний БпЛА Герань-4 отримав повністю новий планер із покращеною аеродинамікою та посиленою конструкцією.

Зараз дивляться

У розвідці зазначають, що попередні реактивні модифікації створювалися на базі планера бензинової Герань-2, однак така конструкція не витримувала високих швидкостей та маневрування з великим перевантаженням.

У дрона Герань-4 характеристики такі:

довжина — 3,5 м;

розмах крил — 3 м;

максимальна швидкість — до 500 км/год;

висота польоту — до 5 000 м;

дальність ураження — до 450 км;

бойова частина — 50 або 90 кг.

У ГУР зазначають, що дрон може нести осколково-фугасну, термобаричну бойову частину ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М вагою 50 кг або збільшену термобаричну ТББЧ-90 вагою 90 кг.

Також повідомляється, що новий планер дозволяє дрону здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год.

За інформацією розвідки, у складі нового БпЛА зафіксували використання двох типів китайських турбореактивних двигунів:

Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н);

Telefly TF-TJ2000A.

Перший двигун уже знятий із виробництва, однак його тяга становить 160 кг/1600Н. Другий двигун раніше використовувався на Герань-5 та має тягу 200 кгс/1960 Н.

У ГУР зазначили, що система управління та електроніка Герань-4 майже не відрізняються від попередніх версій цих дронів. Що відомо про застосування Герань-4 За даними української розвідки, перші випробувальні запуски нового дрона здійснювалися з дронопорту Приморськ в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року російські війська почали бойове застосування Герань-4 для ударів по території України. У ГУР вважають, що новий реактивний дрон окупанти використовують як контрзасіб проти українських БпЛА-перехоплювачів. На початку 2026 року російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний БпЛА Герань-5 під час комбінованих атак проти України. За даними ГУР МО України, дрон Герань-5 отримав реактивний двигун Telefly, дальність польоту до 1000 км та бойову частину вагою близько 90 кг. У розвідці також повідомляли, що РФ опрацьовує запуск таких дронів із літаків Су-25 та можливість оснащення їх ракетами класу повітря — повітря Р-73. Читайте також РФ випробовує в бойових діях реактивні Герань-4 і Герань-5 – Сирський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.