Россия уже поставила на вооружение собственные дроны-перехватчики и увеличивает объемы их производства. Также противник проводит боевые испытания реактивных беспилотников типа Герань-4 и Герань-5.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Враг увеличивает производство дронов-перехватчиков

— Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника, — говорится в сообщении.

По словам Сырского, ВСУ последовательно усиливают беспилотную составляющую в штурмовых войсках. В штат отдельных штурмовых полков планируют включить дополнительные батальоны беспилотных систем.

Кроме того, беспилотная составляющая в дальнейшем будет усиливаться и в бригадах Сил территориальной обороны.

Во время совещания главнокомандующий заслушал представителей боевых подразделений и органов военного управления.

Они рассказали о собственном опыте применения БпЛА, использовании современных управленческих подходов в этой сфере, а также о проблемных вопросах, возникающих при эксплуатации отдельных моделей беспилотных систем.

Отдельное внимание уделили конкретным техническим новинкам и предложениям, которые можно масштабировать в Вооруженных силах Украины.

— В развитии беспилотных систем нам есть чем гордиться. Есть достижения и конкретные результаты. Вижу неравнодушие командиров по направлению БпС. Их уникальный опыт боевых действий и применения технологий нужно аккумулировать и распространять на все Вооруженные силы. Поставил по этому поводу соответствующие задачи, — отметил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил всех, кто присоединяется к развитию беспилотных систем Украины, за вклад в уничтожение врага и приближение победы.

Также он выразил отдельную благодарность воинам-пехотинцам из всех Сил обороны Украины — тем, кто удерживает позиции и уничтожает противника в ближних боях.

Ранее Сырский заявил, что в течение января беспилотные подразделения уничтожили 29,7 тыс. российских военных.

За этот же месяц враг смог рекрутировать только 22 тыс. человек.

