Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула з офіційним візитом до Києва.

Про це вона повідомила у соцмережах.

25 травня Світлана Тихановська прибула з візитом до Києва.

Вона подякувала Укрзалізниці за безпечну та швидку поїздку.

Також Тихановська повідомила, що свій візит розпочала зі вшанування пам’яті білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула у боротьбі за свободу України та Білорусі.

— Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі, — заявила опозиційна лідерка.

Вона назвала Марію Зайцеву символом опору диктатурі та українсько-білоруської солідарності і наголосила, що ця жінка також стала символом нового покоління білорусів, які вважають свободу Білорусі та України нероздільними.

Зайцева у 2020 році брала участь у протестах проти насильства та несправедливості в Білорусі, а після початку повномасштабної війни Росії проти України приєдналася до білоруських добровольців.

Разом із Тихановською могилу активістки у Києві відвідали заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко та керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету Валерій Мацкевич.

22 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прибуде до України для переговорів.

