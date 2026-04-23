В Киев с незапланированным визитом прибыл принц Гарри. Герцог Сассекский приехал в украинскую столицу утром в четверг, 23 апреля, на ночном поезде из Польши. На вокзале его встретили официальные лица.

Приезд принца стал неожиданностью, поскольку о его визите не сообщали из соображений безопасности. Выйдя на перрон, Гарри отметил, что рад снова оказаться в Украине.

Главная цель визита герцога — напомнить международному сообществу, что война в Украине длится уже более четырех лет и страна по-прежнему нуждается в поддержке.

По словам принца Гарри, сейчас внимание мира часто переключается на другие конфликты, в частности на события в Иране, однако нельзя становиться “равнодушными” к тому, что происходит здесь.

— Я хочу напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час выполняют чрезвычайную работу в невероятно тяжелых условиях, — цитирует слова принца ITV News.

Герцог подчеркнул, что Украина сегодня — это страна, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы. Он добавил, что его главное послание украинцам: “Мир видит вас и уважает вас”.

Что принц Гарри будет делать в Украине

В рамках двухдневного визита принц Гарри примет участие в конференции по вопросам безопасности в Киеве, где соберутся представители оборонной сферы и правительственные чиновники стран Запада.

В своей речи он планирует подчеркнуть, что борьба Украины — это не только битва за территории, а война за ценности и принципы демократии.

Герцог Сассекский также уделит внимание гуманитарным и реабилитационным проектам. В частности, он встретится с сообществом Игр непокоренных, чтобы поддержать раненых военных, число которых, к сожалению, постоянно растет.

Также Гарри ознакомится с работой благотворительной организации The Halo Trust, которую в свое время поддерживала его мать, принцесса Диана. Сейчас в Украине развернута крупнейшая миссия этой организации в мире — более 1300 специалистов очищают украинскую землю от российских мин и снарядов.

Похищение детей и военные преступления

Отдельной темой визита станет вопрос депортации украинских детей Россией. Принц Гарри назвал похищение детей “систематическим и преднамеренным” актом.

Он подчеркнул, что такие действия будут иметь последствия в Международном уголовном суде, а результаты этой войны будут влиять на мир в течение следующих лет.

Визит в Украину состоялся всего через несколько дней после того, как принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл завершил тур по Австралии.

Это уже не первый раз, когда герцог Сассекский посещает нашу страну. В сентябре прошлого года Гарри приехал в Киев вместе с командой Invictus Games Foundation по приглашению украинского правительства.

До этого он был в Украине в апреле и встретился с украинскими воинами, которые восстанавливались после ранений в львовской клинике.

Фото: скриншот из видео/Крис Шип

