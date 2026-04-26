Ночью россияне нанесли удар по Одессе и области с помощью ударных дронов: повреждена гражданская и портовая инфраструктура. К сожалению, пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночная атака на Одессу 26 апреля

В результате атаки на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Пожары, возникшие в результате удара, спасатели оперативно ликвидировали.

В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также взрывами поврежден объект промышленной инфраструктуры.

В госпредприятии Администрация морских портов Украины уточнили, что россияне обстреляли порт Большой Одессы.

Осколками также повреждено гражданское судно под флагом Палау. Пострадавших среди экипажа нет.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий, принимаются меры для недопущения загрязнения акватории, подчеркнули в госпредприятии.

Порт продолжает работать с учетом ограничений безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

