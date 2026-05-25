У порту в Одеській області пролунав вибух – в ВМС прокоментували
- В одному з портів Одеської області 25 травня здетонував вибухонебезпечний пристрій.
- У ВМС заявили, що значних пошкоджень і жертв унаслідок вибуху немає.
Вдень у понеділок, 25 травня, в одному з портів Одеської області здетонував вибухонебезпечний пристрій.
Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, передає Суспільне.
Вибух у порту Одеської області: що відомо
Близько 13:29 частина жителів Одеси повідомила про звук вибуху. Водночас повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Після цього в місцевих телеграм-каналах почала поширюватися інформація про нібито ураження фрегата Дружба та припущення щодо причин вибуху.
У ВМС ці повідомлення не підтвердили.
На запитання щодо можливого пошкодження судна речник зазначив, що наразі не може розкривати подробиць.
– Можемо лише підтвердити, що вибухонебезпечний пристрій здетонував в одному з портів. Значних пошкоджень інфраструктури та інших об’єктів немає, обійшлося без жертв, — зазначив Плетенчук.
Одеський регіон регулярно стає мішенню атак.
Так, ввечері 23 травня росіяни завдавли удару по цивільній інфраструктурі в Одеській області. Поранення дістали дев’ятеро людей, серед яких троє дітей.
24 травня в Приморському районі Одеси вибухнув автомобіль Volkswagen.
У результаті постраждали двоє людей, а Служба безпеки України кваліфікувала подію як теракт.