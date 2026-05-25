Україна отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця.

Він похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Інтерфакс-Україна.

Зараз дивляться

Євгена Коновальця перепоховають в Україні

Після церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) у понеділок, 25 травня, Верещук заявила:

– Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Ротердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом.

Вона зазначила, що йдеться не лише про повернення діячів ХХ століття, а й представників інших історичних періодів, зокрема Княжої та Козацької доби.

Також Верещук відповіла на запитання, чи можуть у майбутньому видатних осіб, перепохованих на НВМК, повторно перепоховати у Національному пантеоні.

За її словами, наразі планується ухвалення закону про Пантеон, який визначить подальші рамки: хто саме може бути там похований і представники яких історичних періодів.

Посадовиця додала, що рішення щодо кожного окремого діяча ухвалюватимуть постановами Кабінету міністрів.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров повідомив, що наразі триває робота щодо близько сотні видатних діячів.

Наразі не відомо, чи планується перепоховання Степана Бандери.

Що відомо про перепоховання видатних українців

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом після завершення обговорень подасть президенту напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, де будуть зазначені видатні вихідці з України, які нині поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 25 травня на НВМК відбулася церемонія перепоховання.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам (Нідерланди).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.