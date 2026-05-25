У Львові Франківський районний суд продовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільне Львів із зали суду.

Прокурор заявив про клопотання про залишення обвинуваченого під вартою без права на заставу. Представник потерпілих, адвокат Юрій Зошій, схвалив позицію прокуратури та закликав суд підтримати цей крок.

За його словами, обвинувачений озвучував про своє бажання попасти на територію Росії внаслідок обміну. На думку представника потерпілих, Сцельніков може переховуватися, якщо запобіжний захід не продовжать.

Як стало відомо згодом, тримання під вартою без права на заставу для обвинуваченого продовжили до 23 липня.

Під час засідання у справі про вбивство Парубія суд задовольнив клопотання про дослідження фотографій та відеоматеріалів з місця злочину в закритому форматі.

Після цього прокурор почав зачитувати протокол огляду речових доказів. За його словами, слідчі дії відбувалися у Винниках.

На засіданні сам обвинувачений визнав, що там він спалював свій одяг. Водночас прокурор повідомив суду про нові речові докази: під час слідчих дій правоохоронці виявили велосипед, який, за попередніми даними, міг належати Сцельнікову.

Згодом він додав, що у цій справі є понад 30 томів, проте досліджували лише перші два. Там йдеться про первинні огляди місця події, де зафіксовані обставини, та знайдені знаряддя, якими могли вчинити кримінальне правопорушення.

Наприкінці серпня 2025 року вбили Андрія Парубія у Львові. На вулиці Єфремова в нього вистрілив чоловік, після чого колишній спікер Верховної Ради та народний депутат загинув на місці.

