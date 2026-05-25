118 окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за безперервне утримання району оборони біля Малої Токмачки Запорізької області протягом понад 1 500 днів.

Про це повідомили у 118 ОМБр.

118 ОМБр потрапила до Книги рекордів України: що відомо

У бригаді розповіли, що диплом про національний рекорд командуванню 118 ОМБр передав голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко.

Зараз дивляться

Відзнаку військові отримали за вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття російських атак у районі Малої Токмачки.

У бригаді наголосили, що село стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.

Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1 500 днів — в умовах постійних штурмів, артилерійських ударів, авіаційних атак та дронового тиску.

— Насправді, національний рекорд — це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів — кожен збережений метр української землі, — зазначили у бригаді.

Також військові подякували всім підрозділам та бійцям, які тримали і продовжують тримати оборону на цьому напрямку.

Мала Токмачка на карті

Мала Токмачка — село в Запорізькій області, яке розташоване неподалік Оріхова та є одним із ключових напрямків оборони на Півдні України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.