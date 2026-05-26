На Одещині правоохоронці викрили міського голову одного з міст, якого підозрюють у вимаганні хабаря під час реалізації проєкту з будівництва нової вітроелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України не вказує ім’я мера. Проте, як уточнили агентству Інтерфакс-Україна джерела у правоохоронних органах, йдеться про мера Кілії В’ячеслава Чернявського.

За даними слідства, посадовець хотів отримати $35 тис. за сприяння в оформленні дозвільних документів для іноземної компанії.

Йдеться про проєкт модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону. Нову вітроелектростанцію планували звести у портовому місті як альтернативне джерело електропостачання для житлових кварталів та об’єктів соціальної сфери — лікарень, шкіл і дитячих садків.

За версією слідства, мер пообіцяв представникам міжнародного підрядника безперешкодне погодження всієї необхідної документації в обмін на неправомірну вигоду.

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, проєкт вітроелектростанції планували реалізувати українська компанія та британський інвестор. Його метою було забезпечення Одеської області альтернативним джерелом енергії в умовах війни та постійних російських атак на критичну інфраструктуру.

Слідчі зазначають, що для початку будівництва компанії необхідно було отримати ордер на видалення зелених насаджень уздовж під’їзних шляхів. Саме на цьому етапі, за версією правоохоронців, міський голова почав штучно затягувати погодження документів, посилаючись то на відсутність екологічних інспекторів, то на зайнятість працівників, то на перебої з електропостачанням у міськраді.

Попри те, що інвестори навіть передали міській раді три генератори для роботи, процес залишався заблокованим. Згодом, як стверджує слідство, посадовець під час зустрічі в ресторані озвучив суму хабаря — $30 тис. за підписання необхідних документів. Пізніше вимоги зросли до $35 тис.

За інформацією правоохоронців, для отримання грошей мер нібито використав схему з криптовалютою. Через посередника підприємцям передавали коди для обмінника в Одесі, де готівку конвертували у криптовалюту та переказували на електронний гаманець.

Після першого траншу у $10 тис., за даними слідства, чиновник підтвердив отримання коштів і активізував процедуру видачі ордера. Після готовності документів інвестори переказали ще $25 тис. через ту саму схему.

Співробітники СБУ задокументували передачу коштів та затримали посадовця під час отримання хабаря.

