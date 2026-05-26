Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 26 травня: ліквідовано 1010 окупантів, 64 артсистеми й 1 790 БпЛА
Втрати ворога на 26 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 553-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,357 млн.
- особового складу – близько 1 357 950 (+1 010);
- танків – 11 954 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7);
- артилерійських систем – 42 751 (+64);
- реактивних систем залпового вогню – 1 804 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 397 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);
- крилатих ракет – 4 687;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);
- спеціальної техніки – 4 221 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
