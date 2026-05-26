Втрати ворога на 26 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 553-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,357 млн.

Втрати ворога на 26 травня 2026 року

особового складу – близько 1 357 950 (+1 010);

танків – 11 954 (+1);

бойових броньованих машин – 24 615 (+7);

артилерійських систем – 42 751 (+64);

реактивних систем залпового вогню – 1 804 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 397 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790);

крилатих ракет – 4 687;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 374 (+374);

спеціальної техніки – 4 221 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.