Вооруженные силы Украины защищают нашу страну от российских оккупантов и борются за ее независимость.

Факты ICTV узнали, какова численность Вооруженных сил Украины и сколько военнослужащих сейчас на фронте – детальнее читайте в материале.

Какова структура Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины, согласно закону, это военное формирование на которое возлагается оборона Украины, защита суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности страны.

ВСУ состоят:

из руководящего органа – Генерального штаба ВСУ;

трех видов войск – Воздушные силы, Военно-морские силы, Сухопутные войска;

отдельных родов войск – Войска связи, Десантно-штурмовые войска и кибербезопасности.

Отдельные роды сил ВСУ: Силы спецопераций, Силы территориальной обороны, Медицинские силы, Силы поддержки, Силы логистики.

В структуру также входят: воинские части, соединения, органы военного управления, высшие военные учебные заведения и так далее.

Какая численность ВСУ 2026 года

Численность Вооруженных сил утверждается Верховной Радой. По данным, на конец 2012 года численность ВСУ составляла около 184 тыс. человек.

В 2014 году, после вторжения России на Донбасс и оккупации Крыма, украинская армия приняла участие в боевых действиях и начала наращивать личный состав ВСУ.

В феврале 2016 года численность ВСУ достигала 275 тыс. человек. Появились новые части — бригады, полки, батальоны, также была реформирована структура управления.

В июле 2021 года была утверждена численность нашей армии в количестве 261 тыс. человек.

В связи с созданием Сил территориальной обороны ВСУ численность ВСУ была увеличена на 11 тыс. военных.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2023 году в ВСУ находилось примерно 700 тысяч украинцев. Это втрое больше, чем в 2014-2021 годах.

По состоянию на 2024 год количество военнослужащих в ВСУ ориентировочно равнялось 800 000 человек. В резерве находилось 1 000 000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском сказал, что по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии составляет 880 тыс. человек. Под этими цифрами имеются в виду те бойцы, которые непосредственно вовлечены в боевые действия на фронте.

По состоянию на 2026 год, согласно данным The Military Balance и Global Firepower, численность Вооруженных сил Украины составляет 880–990 тысяч военнослужащих.

Сколько женщин в Вооруженных силах Украины в 2026 году

По состоянию на 2026 год в Вооруженных силах Украины служат более 75 тыс. женщин, из них более 55 тыс. — это именно военнослужащие. За год количество женщин в войске возросло примерно на 7 тыс. по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что украинские женщины играют важную роль в Силах обороны, в частности, те, кто с оружием в руках противостоит российской агрессии.

По его словам, за 12 лет войны государственными наградами отметили 1 705 военнослужащих за мужество, профессионализм и преданность во время боевых действий. Также пятеро женщин в ВСУ получили звание Героя Украины, из которых трое посмертно.

Сырский подчеркнул, что украинские женщины служат в разных ролях как боевые военные, командиры, медики, связисты, разведчицы, а также выполняют волонтерскую, медицинскую и обеспечительную работу. Они вместе с мужчинами участвуют в защите государства, спасают жизнь и поддерживают функционирование армии.

Он также подчеркнул, что украинские женщины в армии являются символом мужества, достоинства и преданности своей стране.

Украинское законодательство предусматривает, что в особый период и во время военного состояния численность ВСУ увеличивается в соответствии с указами о мобилизации.

ВСУ сдерживают вооруженную агрессию РФ, охраняют воздушное и подводное пространство Украины и принимают участие в мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом.

