Вінницька область розташована у центральній частині України та не межує безпосередньо з районами активних бойових дій. Попри це, після початку повномасштабного вторгнення в регіоні, як і майже по всій країні, запровадили режим воєнного стану та комендантську годину.

Комендантська година у Вінниці: як діють обмеження під час воєнного стану

У період дії воєнного стану на території Вінниці та області продовжують діяти безпекові обмеження, зокрема комендантська година.

У Вінницькій міській раді наголошують, що такі заходи необхідні для роботи правоохоронців, контролю ситуації в місті та реагування на можливі загрози.

Коли починається та закінчується комендантська година у Вінниці

Наразі комендантська година у Вінниці діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей період жителям заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціального дозволу.

Водночас у міській раді зазначають, що винятком є випадки оголошення повітряної тривоги, коли люди можуть прямувати до найближчих укриттів.

Як діє комендантська година у Вінниці та області

Під час дії обмежень у місті цілодобово працюють військові, представники територіальної оборони та правоохоронці, які патрулюють вулиці й перевіряють ситуацію в різних районах.

У мерії пояснюють, що вуличне освітлення у Вінниці не вимикають, оскільки воно необхідне для безпеки мешканців та ефективної роботи патрулів у нічний час. Натомість жителям рекомендують вимикати освітлення у квартирах, а також підсвітку біля входів до будинків.

Окремі обмеження стосуються й бізнесу. Підприємцям рекомендували на час воєнного стану вимкнути зовнішню рекламу, підсвітку вивісок, електронні табло та інші світлові конструкції.

Крім того, на території області тимчасово заборонене освітлення антен, веж, щогл, труб та інших інженерних споруд.

Як працює транспорт у Вінниці

Через дію воєнного стану та нічних обмежень через комендантську годину, громадський транспорт у Вінниці працює за зміненим графіком. Автобуси, тролейбуси та трамваї курсують із 06:00 до 22:00.

– Вказаний час є моментом завершення роботи транспорту, до якого він має повернутися до депо, уточнюють у міській раді .

Режим роботи медичних закладів

Центри первинної медико-санітарної допомоги у Вінниці працюють за окремим графіком. У будні пацієнтів приймають із 08:00 до 20:00, а у вихідні — з 09:00 до 16:00.

Водночас усі силові структури міста та області продовжують працювати цілодобово.

Які сигнали оповіщення діють у Вінниці

У Вінниці продовжує діяти система оповіщення населення про загрози. Основним сигналом є повітряна тривога — сирена зі змінним звуком, після якої мешканців закликають пройти до укриттів.

Про відбій тривоги повідомляють короткі сигнали сирени та голосове оголошення.

Також у системі оповіщення передбачені окремі сигнали для хімічної або радіаційної небезпеки, а у випадку евакуації населення використовується звуковий сигнал, схожий на гудок потяга.

Після такого сповіщення жителям рекомендують увімкнути телебачення або радіо та очікувати офіційних інструкцій щодо подальших дій.

