Умань, як і вся Черкаська область, з перших днів повномасштабного вторгнення опинилася в умовах посиленого режиму безпеки. Запровадження комендантської години стало одним із ключових інструментів контролю ситуації в регіоні. 

Водночас її тривалість і години дії неодноразово змінювалися залежно від безпекової ситуації та рішень обласної влади.

Скільки триває комендантська година в Умані, читайте в нашому матеріалі.

Коли починається комендантська година в Умані

З 24 лютого 2022 року на території Черкаської області почала діяти комендантська година з 22:00 до 06:00. Відповідне рішення було ухвалене керівництвом обласної військової адміністрації для забезпечення безпеки населення та координації роботи екстрених служб.

У цей період перебування на вулицях та в громадських місцях у нічний час було заборонено, за винятком осіб зі спеціальними перепустками або службовими посвідченнями. Такі перепустки отримували працівники критичної інфраструктури, які забезпечували життєдіяльність області.

В Умані з 27 лютого її початок було перенесено на 19:00, при цьому тривалість залишалася до 06:00 ранку. Про це повідомляла міська голова Ірина Плетньова.

Згодом режим було частково пом’якшено. Із 15 березня 2022 року комендантська година на Уманщині почала діяти з 20:00 до 06:00

Як діє комендантська година в Умані у 2026 році

У квітні 2023 року в Черкаській області було ухвалено рішення про скорочення тривалості комендантської години з 00:00 до 04:00 по всій області. 

Як повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у коментарі Суспільному, обмеження вирішили скоротити з урахуванням поточної безпекової ситуації та потреб економіки регіону, зокрема початку посівної кампанії.

Отже тепер комендантська година на всій території області діє з 00:00 до 04:00.

Ігор Табурець наголосив, що в період дії обмежень перебування на вулицях та в інших громадських місцях заборонене, за винятком випадків оголошення повітряної тривоги.

Хто запроваджує обмеження

Правовий режим воєнного стану в Україні визначається Конституцією України та Законом України Про правовий режим воєнного стану № 389-VIII.

Цей нормативно-правовий акт встановлює правові засади запровадження та дії воєнного стану, а також надає державним органам і військовому командуванню повноваження щодо введення тимчасових обмежень для забезпечення оборони держави та безпеки населення.

Згідно із законом, під час воєнного стану можуть обмежуватися окремі права та свободи громадян у межах, необхідних для відсічі збройної агресії та підтримання громадського порядку.

Водночас ухвалення конкретних рішень щодо запровадження таких заходів, зокрема комендантської години, належить до компетенції військових адміністрацій на місцях і здійснюється з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

Таким чином, реалізація норм закону на практиці може відрізнятися залежно від області, оскільки місцева влада адаптує обмеження до поточних умов, поєднуючи питання безпеки та функціонування економіки регіонів.

