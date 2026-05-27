Комендантська година в Умані: коли починається і до котрої триває
Умань, як і вся Черкаська область, з перших днів повномасштабного вторгнення опинилася в умовах посиленого режиму безпеки. Запровадження комендантської години стало одним із ключових інструментів контролю ситуації в регіоні.
Водночас її тривалість і години дії неодноразово змінювалися залежно від безпекової ситуації та рішень обласної влади.
Коли починається комендантська година в Умані
З 24 лютого 2022 року на території Черкаської області почала діяти комендантська година з 22:00 до 06:00. Відповідне рішення було ухвалене керівництвом обласної військової адміністрації для забезпечення безпеки населення та координації роботи екстрених служб.
У цей період перебування на вулицях та в громадських місцях у нічний час було заборонено, за винятком осіб зі спеціальними перепустками або службовими посвідченнями. Такі перепустки отримували працівники критичної інфраструктури, які забезпечували життєдіяльність області.
В Умані з 27 лютого її початок було перенесено на 19:00, при цьому тривалість залишалася до 06:00 ранку. Про це повідомляла міська голова Ірина Плетньова.
Згодом режим було частково пом’якшено. Із 15 березня 2022 року комендантська година на Уманщині почала діяти з 20:00 до 06:00
Як діє комендантська година в Умані у 2026 році
У квітні 2023 року в Черкаській області було ухвалено рішення про скорочення тривалості комендантської години з 00:00 до 04:00 по всій області.
Як повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у коментарі Суспільному, обмеження вирішили скоротити з урахуванням поточної безпекової ситуації та потреб економіки регіону, зокрема початку посівної кампанії.
Отже тепер комендантська година на всій території області діє з 00:00 до 04:00.
Ігор Табурець наголосив, що в період дії обмежень перебування на вулицях та в інших громадських місцях заборонене, за винятком випадків оголошення повітряної тривоги.
Хто запроваджує обмеження
Правовий режим воєнного стану в Україні визначається Конституцією України та Законом України Про правовий режим воєнного стану № 389-VIII.
Цей нормативно-правовий акт встановлює правові засади запровадження та дії воєнного стану, а також надає державним органам і військовому командуванню повноваження щодо введення тимчасових обмежень для забезпечення оборони держави та безпеки населення.
Згідно із законом, під час воєнного стану можуть обмежуватися окремі права та свободи громадян у межах, необхідних для відсічі збройної агресії та підтримання громадського порядку.
Водночас ухвалення конкретних рішень щодо запровадження таких заходів, зокрема комендантської години, належить до компетенції військових адміністрацій на місцях і здійснюється з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.
Таким чином, реалізація норм закону на практиці може відрізнятися залежно від області, оскільки місцева влада адаптує обмеження до поточних умов, поєднуючи питання безпеки та функціонування економіки регіонів.