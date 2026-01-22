После введения в Украине военного положения во многих городах, в том числе и в Кривом Роге, был введен комендантский час. Это специальный режим, который временно ограничивает пребывание людей на улицах и в общественных местах в ночное время.

Такие меры ввели из соображений безопасности, чтобы уменьшить риски для гражданского населения, упростить работу военных и правоохранительных органов и быстрее реагировать на угрозы во время обстрелов.

Когда начинается комендантский час в Кривом Роге и сколько он длится, читайте в нашем материале.

С какого и до какого времени комендантский час в Кривом Роге

Продолжительность комендантского часа в Кривом Роге не планируют менять. Как и раньше, ограничения будут действовать в ночное время, с 00:00 до 05:00. Именно такой график пока остается актуальным для жителей города.

В Кривом Роге продолжительность комендантского часа меняли несколько раз. Последний раз это произошло 22 сентября 2025 года, и именно эти ограничения остаются в силе и сейчас. Тогда для города установили режим с 00:00 до 05:00 утра. Решение приняли на уровне области по инициативе и рекомендациям Совета обороны города Кривого Рога после соответствующего обращения городских властей.

Но Кабинет министров разрешил местным властям самостоятельно определять отдельные правила комендантского часа в случае чрезвычайной ситуации в энергосекторе. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Согласно новым подходам, в период чрезвычайной ситуации в энергетике могут действовать дополнительные послабления. В частности, предусмотрено, что:

Пункти незламності будут работать круглосуточно;

будет разрешено передвижение частным транспортом для поездок в такие пункты;

решение о работе общественного транспорта будет принимать местная власть с учетом ситуации с безопасностью;

магазины, аптеки, АЗС, ТРЦ и учреждения услуг при наличии автономного питания и связи могут получить статус Пунктів незламності;

бизнес, который официально выполняет эти функции, сможет работать в режиме 24/7.

В то же время в Кривом Роге подчеркивают: независимо от времени суток жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Во время воздушной тревоги правоохранители и городские власти призывают немедленно направляться в укрытие и не пренебрегать сигналами оповещения.

