У Украины есть стратегическая цель – заставить Россию терять две сотни военных за один квадратный километр продвижения.

Об этом в разговоре с журналистами заявил министр обороны Михаил Федоров.

Федоров о новой стратегии Украины

По его словам, в последние месяцы свидетельствуют об изменении ситуации на фронте: Украине удалось существенно замедлить наступление российских войск и постепенно перехватить инициативу. В то же время Силы обороны наращивают активные действия и продолжают освобождать территории.

По данным Минобороны, в апреле 2026 года были убиты или тяжело ранены 35 203 российских военных. В марте этот показатель составлял 35 351 человека, а в декабре 2025 года – 34 544.

Михаил Федоров подчеркнул, что эти данные верифицированы через систему баллов и подтверждены боевыми подразделениями.

Статистика также свидетельствует о росте потерь РФ в пересчете на темпы продвижения. Если в октябре 2025 года российская армия теряла в среднем 67 военных на один квадратный километр захваченной территории, то в январе 2026 года этот показатель вырос до 165, в феврале – до 244, в марте – до 254. В апреле он составлял 179 военных на квадратный километр.

Какие факторы дают преимущества украинской армии

Одним из факторов, помогших замедлить наступление РФ, Федоров назвал отключение терминалов спутниковой связи Starlink для российских войск в феврале 2026 года.

По словам министра, российская сторона до сих пор не смогла найти полноценную альтернативу этой системе, что создает для Украины дополнительное преимущество в поле боя.

Еще одним немаловажным фактором он назвал развитие направления middle strike. Украина увеличила закупки ударных дронов средней дальности и активно применяет их для поражения целей в оперативной глубине противника.

– Мы уже видим четкую закономерность: чем больше удается уничтожать врага в оперативном тылу, тем меньше штурмовых действий происходит непосредственно на линии фронта, – объяснил Федоров.

Отдельно министр сообщил, что Украина стремится добиться стабильного показателя в 95% перехвата воздушных целей.

По его словам, улучшить эффективность противовоздушной обороны помогает внедрение системы after-action review – детального анализа результатов боевых операций для быстрого устранения ошибок и совершенствования тактики.

Напомним, ISW фиксирует переход ВСУ к активным контратакам и продвижению на нескольких участках фронта.

Украинские удары по логистике и технике РФ усиливают давление и усложняют наступление российских сил.

