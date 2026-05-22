В НАТО обсуждают возможность долгосрочного обязательства по ежегодной военной поддержке Украины на уровне 0,25% ВВП стран-членов блока.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед началом встречи глав МИД НАТО в Швеции.

Эстония продвигает идею долгосрочной поддержки Украины

По словам Тсахкны, Эстония уже несколько лет выступает за создание механизма постоянной военной помощи Украине.

Речь идет об обязательствах стран НАТО ежегодно выделять на поддержку Украины 0,25% собственного ВВП.

— Я очень рад, что сейчас генеральный секретарь Рютте вынес на обсуждение, как и Эстония, которая предложила это уже несколько лет назад, долгосрочное обязательство для союзников по военной поддержке Украины в размере 0,25% ВВП, — заявил Тсахкна.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что союзники должны дать Украине “настоящее долгосрочное обязательство”.

Тсахкна также заявил, что Россия будет оставаться угрозой для Европы еще долгое время.

— Мы не видим, что Путин очень скоро изменит свою цель, — отметил министр.

По его словам, именно поэтому страны НАТО должны перейти к более системной и прогнозируемой поддержке Украины.

Ранее издание Politico сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже обсуждал с союзниками идею ежегодной помощи Украине на уровне 0,25% ВВП.

По данным журналистов, вопрос поднимался во время закрытой встречи послов НАТО в конце апреля.

Инициатива рассматривается в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля в Турции.

По данным СМИ, если страны-члены НАТО поддержат новый механизм, общий объем ежегодной помощи Украине может вырасти почти втрое — до примерно $143 млрд.

Для сравнения, в прошлом году союзники предоставили Украине около $45 млрд военной помощи.

Речь идет о поставках вооружения, финансировании оборонного сектора Украины и закупке оружия для ВСУ.

Идея Рютте стала реакцией на позицию стран Балтии, Северной Европы, Польши и Нидерландов.

Эти государства считают, что отдельные крупные страны Запада тратят на поддержку Украины слишком малую долю своего ВВП.

В то же время некоторые союзники уже скептически отнеслись к новой инициативе. В частности, сомнения относительно предложения имеют Франция и Великобритания.

Для принятия решения необходима поддержка всех государств-членов НАТО.

Источник : Європейська правда

