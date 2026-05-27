Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) із професійним днем та подякував їм за захист держави.

Відповідне привітання опубліковане у соцмережах президента.

Зеленський привітав з Днем ССО

У своєму зверненні глава держави наголосив, що ССО є однією з найефективніших складових української оборони, а їхні операції мають важливе значення для безпеки країни.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, бійці щодня демонструють силу, витримку та високий професіоналізм у боротьбі за Україну, виконуючи надважливі завдання у найнебезпечніших умовах.

Президент також зазначив, що Україна тримається завдяки людям, які готові ризикувати власним життям заради безпеки інших і боротися за державу як за самих себе.

– Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України, – наголосив Зеленський.

Глава держави побажав військовим сил і перемоги та привітав їх із професійним святом.

23 травня в Україні відзначали День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський у своєму привітанні до Дня морської піхоти заявив, що морпіхи воюють чи не на найважчих ділянках фронту. А головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що морська піхота є однією з найбоєздатніших складових Сил оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.