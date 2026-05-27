У Росії готуються до проведення додаткової мобілізації на тлі значних втрат армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 27 травня.

Додаткова мобілізація в Росії: що відомо

За словами глави держави, українська сторона отримує дедалі більше внутрішньої інформації з Росії щодо підготовки додаткової мобілізації.

Очікується, що її запровадження має компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованих територіях України.

– Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень, – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що такі кроки РФ свідчать про те, що країна-агресорка не готова до справжньої дипломатії.

– Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії, – зауважив президент.

Оборона України та удари по території РФ

Зеленський повідомив про проведення наради щодо оборони України. Президент подякував українським підрозділам, які тримають оборону на ключових напрямках фронту та ведуть активні бойові дії.

– Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли по ситуації та варіантах наших дій на Харківщині – передусім це Купʼянський напрямок, також в Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України, – розповів президент.

Глава держави окремо відзначив 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1 штурмовий полк та 425 окремий штурмовий полк за досягнуті результати.

Президент отримав доповідь щодо застосування “далекобійних санкцій” по обʼєктах російської нафтової галузі, розташованих у Туапсе та інших регіонах РФ.

