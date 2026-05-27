Щороку 27 травня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій (ССО). Цей підрозділ ЗСУ був заснований у 2016 році указом президента.

Сьогодні до складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

10 фактів про Сили спеціальних операцій читайте у матеріалі.

Один із наймолодших підрозділів ЗСУ

Оскільки Сили спеціальних операцій офіційно були створені у 2016 році, вони є однією з наймолодших і найсучасніших складових Збройних Сил. Їх вважають військовою елітою держави.

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ обрали бойове гасло великого київського князя Святослава Хороброго: Іду на ви!

Підрозділ, аналогів якому немає

Сили спеціальних операцій — це підрозділ, аналогів якому не було в історії сучасної України. Адже спецпризначенців вчать бути розвідниками, брати участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту.

Крім того, вони вчаться створювати агентурну мережу, шукати і евакуйовувати полонених або заручників, антитерористичній діяльності та наданню медичної допомоги.

Завдання ССО

Згідно із законом про Збройні Сили України, Сили спеціальних операцій здійснюють спеціальну розвідку. Також до їхніх обов’язків належать:

заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

військові інформаційно-психологічні операції;

захист життя громадян та об’єктів держвласності за межами України;

участь у боротьбі із незаконним обігом зброї та наркотиків;

організація та підтримання дій руху опору;

боротьба із тероризмом і піратством;

безпека морського судноплавства України;

міжнародне військове співробітництво.

Суворі критерії відбору

Підрозділ ССО відрізняється від інших особливо високими вимогами щодо добору кандидатів на службу. Це підтверджує те, що відбір проходять лише 10% кандидатів.

Також ССО відомі високою підготовкою особового складу. Тому до нових спецпідрозділів потрапляють високомотивовані, стресостійкі та досвідчені військові.

Дзвін на плацу

Це іще одна особливість Сил спеціальних операцій, яка відрізняє їх від інших підрозділів. Дзвін на плацу є символом слабкої волі, психологічної неготовності та поразки перед самим собою. Усі, хто хоче добровільно залишити курс підготовки, повинні обов’язково вдарити в нього.

90% кандидатів б’ють у дзвін, не доходячи до кінця селекції або курсу.

Відбір курсантів

Відбірковий етап курсу ще називають селекцією. Він передбачає, що протягом трьох тижнів курсанти житимуть у наметах на полігоні без будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. Їм заборонено навіть надсилати смс-повідомлення рідним.

Пересуватись територією табору можна лише перебіжками. Якщо хтось із курсантів порушить це правило, на нього чекає покарання.

Такі щоденні фізичні навантаження витримують не всі. Тому чимало кандидатів здаються, а декому із них не вдається пройти психологічний відбір.

Як підготуватися до відбору

Оскільки на етапі селекції на учасників чекають чималі випробування, у Силах спеціальних операцій радять ретельно готуватися до них.

Військові зазначають, що тіло повинне пройти три етапи: зміцнення, вдосконалення та витримки. Тому фахівці радять майбутнім курсантам виконувати фізичні вправи не менше чотирьох разів на тиждень. Тренуватися краще із великим навантаженням один день, а наступного його можна зменшувати.

Саме така концепція дає можливість рівномірно розподілити навантаження як на групи м’язів, так і на кардіосистему, а ще — запобігає травмуванню.

Особливості навчання

Під час наступного етапу навчання курсанти, які успішно пройшли попередній відбір, повинні опанувати спеціалізацію командира, інженера, фахівця з озброєння, медика або зв’язківця.

Але всі вони є взаємозамінними. Це означає, що незалежно від того, яку спеціалізацію обере військовий, він все одно одночасно повинен володіти знаннями з основ медицини або мінування.

Служба за фахом

Оскільки після проходження повного курсу навчання військовий опановує одну з п’яти спеціалізацій, кожна із них має свою зону відповідальності.

Так, командир займається плануванням дій підрозділу та організацією його підготовки до виконання завдань. Інженер є експертом із вибухової справи. Він повинен організовувати та керувати обладнанням фортифікаційних споруд.

Головне завдання фахівця з озброєння полягає в тому, що йому потрібно знати все про засоби, які використовує група спецпризначення під час завдань.

Зв’язківець у ССО займається забезпеченням підрозділу зв’язком під час проведення усіх операцій. А от медики надають невідкладну медичну допомогу у разі поранень і травм.

Співпраця з НАТО

У липні 2019 року 140 центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF (Special Operations Forces). Тепер його можуть залучати до Сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Це був перший випадок в історії, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Північноатлантичного альянсу.

Загалом до складу Сил швидкого реагування НАТО входять Сухопутні війська, війська спеціального призначення, Повітряні та Морські сили. Їх приводять у готовність протягом п’яти днів до проведення операцій з евакуації або реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу.

У разі значного військового конфлікту Сили швидкого реагування НАТО повинні стримувати ворога до часу приходу основних сил до 30 днів.

Джерело: ССО України

Фото: ССО України

