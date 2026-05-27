Збройні сили України захищають нашу країну від російських окупантів та борються за її незалежність.

Факти ICTV дізналися, яка чисельність Збройних сил України та скільки військовослужбовців перебуває на фронті – детальніше читайте в матеріалі.

Яка структура Збройних сил України

Збройні сили України, згідно із законом, – це військове формування, на яке покладається оборона України, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності країни.

Зараз дивляться

ЗСУ складаються:

з керівного органу – Генерального штабу ЗСУ;

трьох видів військ – Повітряні сили, Військово-морські сили, Сухопутні війська;

окремих родів військ — Війська зв’язку, Десантно-штурмові війська та кібербезпеки.

Окремі роди сил в ЗСУ: Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки, Сили логістики.

До структури також входять: військові частини, з’єднання, органи військового управління, вищі військові навчальні заклади тощо.

Яка чисельність ЗСУ 2026

Чисельність Збройних сил затверджує Верховна Рада.

За даними, на кінець 2012 року чисельність ЗСУ становила близько 184 тис. осіб.

У 2014 році, після вторгнення Росії на Донбас та окупації Криму, українська армія взяла участь у бойових діях та почала нарощувати особовий склад ЗСУ.

У лютому 2016 року чисельність ЗСУ сягала 275 тис. осіб. З’явилися нові частини, такі як бригади, полки, батальйони, також було реформовано структуру управління.

У липні 2021 року було затверджено чисельність нашої армії в кількості 261 тис. осіб, зокрема — 215 тис. військовослужбовців.

У зв’язку зі створенням Сил територіальної оборони ЗСУ чисельність ЗСУ було збільшено на 11 тис. військових.

Після початку повномасштабної війни в Україні, у 2023 році, у ЗСУ перебувало приблизно 700 тисяч українців, це утричі більше, ніж у 2014-2021 роках.

Станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно дорівнювала 800 000 осіб. У резерві перебувало 1 000 000 осіб.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском сказав, що станом на січень 2025 року чисельність української армії становить 880 тис. осіб. Під цими цифрами маються на увазі ті бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті.

Станом на 2026 рік, за даними The Military Balance, Global Firepower, чисельність Збройних сил України коливається в межах 880–990 тисяч військових.

Скільки жінок у Збройних силах України у 2026 році

Станом на 2026 рік у Збройних силах України служать понад 75 тис. жінок, із них більш ніж 55 тис. — це саме військовослужбовиці. За рік кількість жінок у війську зросла приблизно на 7 тис. порівняно з 2025 роком.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські жінки відіграють важливу роль у Силах оборони, зокрема ті, хто зі зброєю в руках протистоїть російській агресії.

За його словами, за 12 років війни державними нагородами відзначили 1 705 військовослужбовиць за мужність, професіоналізм та відданість під час бойових дій. Також п’ятеро жінок у ЗСУ отримали звання Героя України, з яких троє — посмертно.

Сирський підкреслив, що українські жінки служать у різних ролях — як бойові військові, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, а також виконують волонтерську, медичну й забезпечувальну роботу. Вони разом із чоловіками беруть участь у захисті держави, рятують життя та підтримують функціонування армії.

Він також наголосив, що українські жінки у війську є символом мужності, гідності та відданості своїй країні.

Українське законодавство передбачає, що в особливий період та під час воєнного стану чисельність ЗСУ збільшується відповідно до указів про мобілізацію.

ЗСУ стримують збройну агресію РФ, охороняють повітряний та підводний простір України та беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу із тероризмом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.