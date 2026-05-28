В Ровенской области был направлен в суд обвинительный акт против 46-летнего бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По информации следствия, бывшего начальника областного ТЦК обвиняют в небрежном отношении к военной службе, что повлекло более 830 тыс. грн ущерба для государства.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, с апреля до июня 2023 года он заключил договоры на закупку 16 пикапов для нужд армии за бюджетные деньги, однако не обеспечил должной проверки стоимости автомобилей.

Отмечается, что бывший руководитель ТЦК не поручил подчиненным проверить и не проконтролировал соответствие цен требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.

В результате пикапы закупили по завышенным ценам, включив в стоимость прибыль компании-поставщика. Как утверждают в Офисе генпрокурора, государственному бюджету нанесли ущерб более чем на 830 тыс. грн.

В марте бывшему руководителю областного ТЦК и СП уже сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе (по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

В январе 2024 года против него был направлен обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 186 (Грабеж), ч.ч. 2, 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц), ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), ст. 368-5 (Незаконное обогащение) УК Украины.

Кроме этого, в мае 2025 года передали дело в суд против него по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц или по предварительному сговору), ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УК Украины. В настоящее время он находится под стражей.

