У Рівненській області скерували до суду обвинувальний акт проти 46-річного колишнього керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Рівненщині судитимуть екскерівника ТЦК

За інформацією слідства, колишнього керівника обласного ТЦК обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило понад 830 тис. грн збитків для держави.

Зараз дивляться

Як розповіли в Офісі генпрокурора, з квітня до червня 2023 року він уклав договори на закупівлю 16 пікапів для потреб армії за бюджетні гроші, проте не забезпечив належної перевірки вартості автомобілів.

Зазначається, що колишній керівник ТЦК не доручив підлеглим перевірити та сам не проконтролював відповідність цін вимогам законодавства у сфері оборонних закупівель.

Внаслідок цього пікапи закупили за завищеними цінами, включивши до вартості прибуток компанії-постачальника. Як стверджують в Офісі генпрокурора, державному бюджету завдали збитків на понад 830 тис. грн.

У березні колишньому керівнику обласного ТЦК та СП вже повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби (за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Нині обвинувальний акт скерували до суду.

У січні 2024 року проти нього скерували обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 186 (Грабіж), ч.ч. 2, 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), ст. 368-5 (Незаконне збагачення) КК України.

Крім цього, у травні 2025 року передали справу до суду проти нього за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб або за попередньою змовою), ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) КК України. Нині він перебуває під вартою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.