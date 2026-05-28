Армія Латвії почала встановлення на кордоні з РФ перших протимобільних бар’єрів, так званих зубів дракона.

Конструкції розміщують у три ряди завширшки близько десяти метрів. Вони призначені для того, щоб унеможливити переміщення військової техніки, повідомляє LSM.

Латвія встановлює на кордоні з Росією “зуби дракона”

Бар’єри монтують на території, яку раніше експропріювали для потреб національної оборони.

Зараз дивляться

Будівництво інфраструктури Балтійської оборонної лінії планують безпосередньо вздовж державного кордону.

Однією з основних перешкод стала експропріація земель, оскільки частину інфраструктури зводять на приватних ділянках.

У військовому відомстві наголосили, що ухвалення закону про створення інфраструктури проти мобільності суттєво пришвидшило цей процес.

Також повідомляється, що власникам виплатять компенсації за експропрійовану землю.

– До ухвалення закону про створення інфраструктури проти мобільності ми стикалися з обмеженнями. Ми не могли прийти та розпочати розгортання цих бар’єрів мобільності на приватній землі. Наразі це питання вирішено, – повідомив полковник Андріс Рікстс, відповідальний за проект Балтійська лінія оборони.

Мета – зупинити ворога на кордоні

Мета лінії оборони полягає не лише в тому, щоб стримувати потенційного супротивника, але й за необхідності зупиняти та знищувати його, поки ворог ще знаходиться на кордоні.

– Якщо щось трапиться, нам потрібно мати змогу знищити їх тут, бо ми бачимо це в Україні – як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо, – сказав полковник Рікстс.

Він зазначив, що в сучасній війні важливий не лише захист від атак безпілотників та ракет, а й контроль над землею.

– Вони не зможуть підкорити нас за допомогою безпілотників. В Україні ми бачимо, щодня відбуваються сотні атак безпілотників та ракет, але поки земля утримується і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з їхніх домівок, ця земля наша, – зазначив Рікстс.

Окрім “зубів дракона” у майбутньому планується будівництво також протитанкових ровів.

Кожен із “зубів дракона” важить близько півтори тонни. Військові чиновники зазначили, що проміжки між ними невеликі, тому військова техніка не може проїхати.

Загальна протяжність кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів. Упродовж цього року планують збудувати понад вісім кілометрів захисної інфраструктури.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час відвідання кордону між Литвою та Білоруссю заявив, що європейські країни, які не мають спільного кордону з РФ та РБ, не завжди усвідомлюють рівень загроз, що виникає через таке сусідство.

Фото: Сили підтримки ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.