В пяти районах Латвии утром 17 мая объявляли воздушную угрозу из-за беспилотника, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии и латвийские СМИ.

В Латвии объявляли воздушную тревогу из-за дрона

Воздушную опасность утром 17 мая объявили в Краславском, Лудзенском и Резекненском районах Латвии, а впоследствии — также в Алуксненском и Балвском краях.

Первые сообщения о возможной угрозе появились после шести утра. После 07:00 латвийские военные заявили о завершении воздушной тревоги в части регионов, а около 08:00 опасность отменили полностью.

В Национальных вооруженных силах Латвии подтвердили, что один беспилотник нарушил воздушное пространство страны и впоследствии его покинул.

Для реагирования на инцидент были привлечены истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

По информации латвийских СМИ, дрон сначала зафиксировали в Краславском районе, а позже — в Лудзенском крае.

Во время воздушной угрозы жителей призвали оставаться в помещениях, придерживаться “принципа двух стен”, закрыть окна и двери.

В Национальных вооруженных силах также напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или низколетящих объектов необходимо звонить по телефону 112 и не приближаться к ним.

Латвийские военные отметили, что вместе с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство страны, а на восточной границе дополнительно усилили силы противовоздушной обороны.

Недавно и Латвии уже фиксировали инциденты с беспилотниками.

В частности, 7 мая один из дронов упал вблизи нефтехранилища в Резекне — примерно в 40 км от границы с Россией. Тогда в нескольких районах страны также объявляли воздушную угрозу.

После инцидента министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что подобные случаи могли произойти из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые отклоняют украинские дроны от целей на территории РФ.

По его словам, российские системы РЭБ намеренно отклоняют украинские беспилотники от их целей на территории РФ.

Инциденты с БпЛА вызвали политический кризис в Латвии.

После падения двух дронов вблизи нефтяных резервуаров премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что системы защиты не были задействованы вовремя, а оборонный сектор не смог гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

На этом фоне министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку.

Позже, 14 мая, Эвика Силиня также подала в отставку после того, как ее партнер по коалиции — партия Прогрессивные — отозвала поддержку правительства из-за решения уволить главу Минобороны.

Источник : Delfi

