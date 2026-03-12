Европейские государства, не граничащие непосредственно с Россией и ее союзником Беларусью, не всегда полностью осознают уровень угроз, который возникает из-за такого соседства.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после посещения границы между Литвой и Беларусью.

Петр Павел об угрозах РФ и Беларуси

— Человек из Центральной Европы часто не осознает, о каком масштабе задач идет речь, — отметил Павел.

Среди гибридных угроз он отдельно выделил управляемую государством нелегальную миграцию с территорий России и Беларуси, цель которой заключается в дестабилизации соседних стран.

— Эти переходы границы организуются намеренно, чтобы не только нагрузить пограничную службу, но и дестабилизировать государство из-за большого количества мигрантов, о которых нужно заботиться, — отметил политик.

Он также подчеркнул серьезную угрозу для авиации из-за нарушения воздушного пространства и упомянул международный аэропорт в Вильнюсе, где это может создать опасность для авиационного движения.

Главным впечатлением от встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и другими лидерами Павел назвал “совершенно иной взгляд на ситуацию”, чем в Чехии.

По его словам, в странах Балтии не ведут дискуссий о происхождении угрозы или оценке рисков.

Независимо от политической принадлежности, граждане и политические представители поддерживают увеличение расходов на оборону на всех уровнях.

— Так же здесь никто не сомневается в необходимости поддерживать Украину — всеми возможными способами. Они обязались тратить не менее четверти процента своего ВВП на помощь Украине, и они этого придерживаются, даже превышают эти показатели, — подчеркнул президент Чехии.

Президент Чехии добавил, что страны Балтии участвуют в механизме под управлением НАТО, который объединяет средства союзников для закупки американского оружия, боеприпасов и оборудования для Украины.

