Возле блокпоста в Новоселовке под Черниговом взорвался дрон: погиб военный, есть раненые
Один военный погиб, его коллеги и полицейский получили ранения при взрывах на блокпосту в Новоселовке под Черниговом сегодня, 15 марта.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Обновлено в 13:52.
Взрывы на блокпосту в Новоселовке под Черниговом: что известно
Взрывы в Чернигове сегодня, 15 марта, раздались после полудня.
Глава ГВА отметил, что в городе работает противовоздушная оборона и призвал людей находиться в безопасных местах.
Впоследствии Дмитрий Брижинский добавил, что обломки дрона упали на приусадебный участок в окрестностях Чернигова.
Вскоре появилось еще одно уточнение о взрыве в Чернигове.
По словам главы ГВА, дрон взорвался вблизи блокпоста в Новоселовке, в прилегающей к Чернигову Киселевской общине.
В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих. Также пострадал полицейский (ранее было известно о двух раненых военнослужащих).
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с дрона.
На блокпосту в Новоселовке возле Чернигова работают все соответствующие службы.
Источник: Дмитрий Брижинский