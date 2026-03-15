Один военный погиб, его коллеги и полицейский получили ранения при взрывах на блокпосту в Новоселовке под Черниговом сегодня, 15 марта.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Обновлено в 13:52.

Взрывы на блокпосту в Новоселовке под Черниговом: что известно

Взрывы в Чернигове сегодня, 15 марта, раздались после полудня.

Глава ГВА отметил, что в городе работает противовоздушная оборона и призвал людей находиться в безопасных местах.

Впоследствии Дмитрий Брижинский добавил, что обломки дрона упали на приусадебный участок в окрестностях Чернигова.

Вскоре появилось еще одно уточнение о взрыве в Чернигове.

По словам главы ГВА, дрон взорвался вблизи блокпоста в Новоселовке, в прилегающей к Чернигову Киселевской общине.

В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих. Также пострадал полицейский (ранее было известно о двух раненых военнослужащих).

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с дрона.

На блокпосту в Новоселовке возле Чернигова работают все соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 481-е сутки.

Источник: Дмитрий Брижинский

