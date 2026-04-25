Сосед принес гранату: в Запорожье из-за взрыва в квартире погибла женщина
В Запорожье в одной из квартир многоквартирного дома произошел взрыв гранаты. В результате детонации погиб один человек, еще двое получили ранения.
Патрульные полицейские оказали помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Запорожской области в субботу, 25 апреля.
Взрыв гранаты в квартире в Запорожье: какие последствия
По информации правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад в одной из квартир Космического района города.
По предварительным данным следствия, взрыв произошел после того, как в жилье зашел сосед с боеприпасом. В результате детонации боеприпаса погибла женщина.
Двое мужчин получили осколочные ранения, помощь им оказали на месте.
— Патрульные сразу начали оказание доврачебной помощи: наложили турникеты, остановили кровотечение, применили давящие повязки, — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, продолжается расследование.
В полиции призвали граждан в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112 и соблюдать правила безопасности.
