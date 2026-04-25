В Запорожье в одной из квартир многоквартирного дома произошел взрыв гранаты. В результате детонации погиб один человек, еще двое получили ранения.

Патрульные полицейские оказали помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Запорожской области в субботу, 25 апреля.

Взрыв гранаты в квартире в Запорожье: какие последствия

По информации правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад в одной из квартир Космического района города.

По предварительным данным следствия, взрыв произошел после того, как в жилье зашел сосед с боеприпасом. В результате детонации боеприпаса погибла женщина.

Двое мужчин получили осколочные ранения, помощь им оказали на месте.

— Патрульные сразу начали оказание доврачебной помощи: наложили турникеты, остановили кровотечение, применили давящие повязки, — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, продолжается расследование.

В полиции призвали граждан в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112 и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Днепропетровской области во время задержания мужчины в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал гранатами и открыл газ в доме, произошел взрыв.

В результате инцидента пострадали пятеро правоохранителей.

