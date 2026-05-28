Наступальний потенціал російської армії стрімко скорочується, про що свідчать одразу кілька факторів. Зокрема, йдеться про зменшення застосування засобів ураження та про уповільнення темпів просування попри велику кількість атак.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Наступальний потенціал ворога знижується

– Якщо ми спостерігаємо за співвідношенням атак і якихось результативних дій, просто вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом. Саме тому, що попри те, що ворог на деяких ділянках наступає, на деяких йому зараз доводиться відступати. Тому результат може бути зовсім не той, на який вони зараз очікують, – пояснив Трегубов.

За його словами, під час весняного наступу російські війська безрезультатно намагаються просунутися на Лиманському та Куп’янському напрямках, тоді як на Великобурлуцькому напрямку вже змушені відступати.

Зараз дивляться

Ситуація на Харківщині і Сумщині

Речник прокоментував ситуацію на лівому березі Осколу в Харківській області.

Він зазначив, що Сили оборони мають певні труднощі з логістикою та особовим складом, однак противнику не вдалося створити критичну ситуацію на цій ділянці фронту.

– В цілому я б сказав, що зараз, незважаючи на те, що на лівому березі гаряче, там все ж таки ті критичні загрози, які росіяни хотіли створити, вони не створили, – розповів Трегубов.

Він додав, що на правому березі Осколу російські сили були відкинуті й наразі не можуть зайти до Голубівки.

– Зараз вони (окупанти. – Ред.) знову працюють вже навіть не над тим, щоб заходити в Куп’янськ через Голубівку, а над тим, щоб хоча б зачепитися за північну околицю самої Голубівки, – пояснив речник.

Відповідаючи на запитання про те, де російські війська нині найактивніше перевіряють оборону на північному кордоні, Трегубов зазначив, що насамперед це стосується Сумської області та Південно-Слобожанського напрямку.

– Але це вже не стільки кордон, скільки район Вовчанська безпосередньо. Там постійна інтенсивність, там постійні спроби тиску. Але, на щастя, попри їхні звіти, без особливого успіху, – зазначив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія зазнає на фронті значно більших втрат, ніж Сили оборони України.

Співвідношення загальних втрат між російськими та українськими військами становить приблизно 3,5 до 1 на користь України.

За словами головкома, співвідношення кількості загиблих у деякі дні може бути ще вищим – “і в сім, і в дев’ять разів буває більше”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.