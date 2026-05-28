У ніч на 28 травня, починаючи з 18:30 27 травня, Росія атакувала Україну 148 засобами повітряного нападу.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог завдав удару по Україні аеробалістичною ракетою Кинджал (район пуску – повітряний простір Липецької область) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети Кинджал та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

