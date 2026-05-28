Усі з нетерпінням очікують початку літа, адже для школярів це старт канікул, а для дорослих — період відпусток і відпочинку, зокрема на морських курортах. Тож українців цікавить, якою буде погода влітку 2026 року та чи варто чекати погодних сюрпризів у новому сезоні.

Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно цей сезон стане найспекотнішим літом 2026.

Ель-Ніньйо повертається: що кажуть у ВМО та яким буде літо 2026 в Україні

Кліматологи попереджають, що можливе відновлення одного з найпотужніших глобальних кліматичних факторів, явища Ель-Ніньйо, яке впливає на температуру повітря, режим опадів і частоту екстремальних погодних явищ у різних частинах світу.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану фіксується потепління поверхневих вод. Саме це є одним із ключових сигналів можливого формування умов Ель-Ніньйо вже у період травня–липня 2026 року.

У ВМО зазначають, що кліматичні моделі зараз показують досить узгоджені прогнози, які вказують на ймовірне повернення цього явища після періоду нейтральної фази.

Експерти організації підкреслюють, що уже зараз більшість моделей сходяться на сценарії подальшого посилення Ель-Ніньйо в другій половині 2026 року. Це може означати глобальне підвищення температури поверхні суші та зміну характеру опадів у багатьох регіонах світу.

Водночас фахівці нагадують, що Ель-Ніньйо — це природна кліматична фаза в межах системи ENSO, яка змінюється з Ла-Ніньєю і зазвичай повторюється кожні кілька років. Саме ці процеси суттєво впливають на глобальну циркуляцію атмосфери, але не діють однаково в усіх регіонах.

Чи буде аномальна спека в Україні: прогноз погоди на літо 2026 року

Прогноз синоптиків на літо 2026 року не містить аномальних температурних показників. Українські фахівці заспокоюють, адже навіть за умов активізації Ель-Ніньйо це не означає автоматичного сценарію з екстремальними температурами.

Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі для Телеграф наголосив, що кліматичні процеси справді сприяють підвищенню ймовірності хвиль спеки, однак мова не йде про стабільні температури на рівні +50 °C. За його словами, такі показники не відповідають реальним кліматичним прогнозам для України навіть у найтепліші періоди.

Водночас клімат в Україні поступово змінюється, адже зростає кількість спекотних днів, а також частіше фіксуються локальні погодні явища — грози, град і шквали. Це вже відображається у статистиці останніх років, зокрема в окремих регіонах.

За словами Віталія Постриганя, Ель-Ніньйо не є прямою гарантією катастроф у кожному регіоні, однак він може підвищувати ймовірність погодних аномалій, до яких варто заздалегідь готуватися — зокрема шляхом формування запасів, розвитку систем раннього попередження та адаптації сільського господарства.

Він також зазначає, що в таких питаннях важливо спиратися насамперед на науково обґрунтовані прогнози, а не на гучні або сенсаційні повідомлення.

Яким буде літо 2026 року за оцінками синоптиків

Влітку 2026 року в Україні очікується збереження тенденції до тепліших умов у порівнянні з кліматичною нормою. Зокрема, червень може стати одним із місяців, коли температурні показники будуть дещо вищими за середні багаторічні значення.

За оцінками Українського гідрометеорологічного центру, середня місячна температура в червні 2026 року в Україні може коливатися в межах від 19 до 23 градусів тепла, а в гірських районах — бути нижчою. Кількість опадів, за попередніми розрахунками, залишатиметься в межах кліматичної норми, однак їхній розподіл може бути нерівномірним, що характерно для сучасних погодних процесів.

Отже наразі, прогноз синоптиків на літо 2026 поки що не містить ознак екстремального сценарію, але вказує на збереження тенденції до тепліших сезонів із періодичними хвилями спеки.

