Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографии: что известно
- Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №12191 о декриминализации порнографии.
- За документ проголосовали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосов.
- Законопроект предлагал изменить статью 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного контента по согласию и касалась бы исключительно совершеннолетних.
Верховная Рада не смогла в первом чтении принять законопроект №12191 о декриминализации порнографии.
Верховная Рада не поддержала декриминализацию порнографии
За законопроект №12191 в первом чтении проголосовали 207 народных депутатов. Для принятия необходимо минимум 226 голосов.
Кроме того, народные депутаты не смогли направить законопроект на повторное первое чтение – “за” было всего 112 нардепов. Попытка вернуть документ на доработку также провалилась – это предложение набрало 115 голосов.
Напомним, что проект закона №12191 был зарегистрирован еще в ноябре 2024 года. Авторами документа выступала группа народных депутатов, среди которых первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк (Голос), глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха (Слуга народа) и другие.
Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. Речь идет о легализации контента, изготовленного исключительно с участием совершеннолетних и сознательного согласия.
По этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но даже за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств.
К тому же законопроект должен был решить вопрос уголовного преследования моделей OnlyFans, которые решили заплатить налоги в бюджет Украины.