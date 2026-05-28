Верховная Рада не смогла в первом чтении принять законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

Верховная Рада не поддержала декриминализацию порнографии

За законопроект №12191 в первом чтении проголосовали 207 народных депутатов. Для принятия необходимо минимум 226 голосов.

Кроме того, народные депутаты не смогли направить законопроект на повторное первое чтение – “за” было всего 112 нардепов. Попытка вернуть документ на доработку также провалилась – это предложение набрало 115 голосов.

Напомним, что проект закона №12191 был зарегистрирован еще в ноябре 2024 года. Авторами документа выступала группа народных депутатов, среди которых первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк (Голос), глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха (Слуга народа) и другие.

Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. Речь идет о легализации контента, изготовленного исключительно с участием совершеннолетних и сознательного согласия.

По этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но даже за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств.

К тому же законопроект должен был решить вопрос уголовного преследования моделей OnlyFans, которые решили заплатить налоги в бюджет Украины.

