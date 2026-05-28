Верховна Рада не підтримала декриміналізацію порнографії

За законопроєкт №12191 у першому читанні проголосували 207 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

Крім того, народні депутати не змогли направити законопроєкт на повторне перше читання – “за” було лише 112 нардепів. Спроба повернути документ на доопрацювання також провалилась – ця пропозиція набрала 115 голосів.

Нагадаємо, проєкт закону №12191 зареєстрували ще в листопаді 2024 року. Авторами документа виступала група народних депутатів, серед яких перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (Голос), голова Комітету Верховної Ради України з економічного розвитку Дмитро Наталуха (Слуга народу) та інші.

Документ пропонує змінити ст. 301 Кримінального кодексу та скасувати кримінальне покарання за зйомку і поширення інтимного відео. Йдеться про легалізацію контенту, який виготовлено виключно за участю повнолітніх та за їхньої свідомої згоди.

Наразі за цією статтею можуть засудити не тільки за виробництво порнографії, а й навіть за приватні листування та фотографії на сайтах знайомств.

До того ж законопроєкт мав вирішити питання кримінального переслідування моделей OnlyFans, які вирішили заплатити податки до бюджету України.

