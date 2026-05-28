Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на підтримку України з Європейським Союзом ( № 0376).

За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів, повідомляє Верховна Рада України.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму €до 90 млрд у 2026–2027 роках.

Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від РФ, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо масштабної фінансової підтримки України на суму до €90 млрд.

Згідно з умовами угоди, у 2026 році Україна може отримати до €45 млрд. Із цієї суми до €28,3 млрд передбачено на оборонний напрям — закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу. Ще €16,7 млрд мають піти на фінансування бюджету та підтримку економічної стабільності.

