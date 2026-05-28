Верховная Рада 28 мая приняла закон №15259, освобождающий от НДС поставки наземных роботизированных комплексов (НРК) и наземных беспилотных систем для нужд Сил обороны Украины. Документ поддержали 294 народных депутата.

Что известно о законе №15259

В парламенте отметили, что это решение должно ускорить поставки наземных дронов для ВСУ, которые используются для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки и выполнения инженерных задач в зоне боевых действий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нехватка наземных роботизированных комплексов существенно снижает боевые возможности украинских подразделений.

Принятие закона должно помочь обеспечить воинские части НРК и повысить эффективность использования бюджетных средств при оборонных закупках.

В Верховной Раде объяснили, что с начала 2026 года поставки наземных беспилотников для ВСУ фактически остановились из-за законодательной коллизии. После завершения действия льготы на НДС для электромобилей наземные роботизированные комплексы автоматически потеряли налоговое освобождение. В то же время для воздушных и морских беспилотников такая льгота оставалась в силе.

Еще в феврале Украинский совет оружейников призвал срочно урегулировать проблему. Изменения в Налоговый кодекс поддержали Минобороны, Минфин, Государственная налоговая служба и Агентство оборонных закупок.

Напомним, Украина масштабировала использование наземных роботизированных комплексов, которые только за январь выполнили более 7 тыс. боевых миссий, заменяя военных в зонах наиболее высокого риска.

