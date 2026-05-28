В Киеве ликвидирована масштабная схема торговли никотинсодержащей продукцией в рамках борьбы с нелегальным рынком вейпов через сеть магазинов и киосков.

Как сообщает Национальная полиция Украины, сотрудники Департамента стратегических расследований вместе с детективами Бюро экономической безопасности изъяли из незаконного обращения товара на сумму более 12 млн грн.

По данным Нацполиции, учасники схемы сбывали жидкости для электронных сигарет, POD-системы, картриджи, никотиновые паучи, одноразовые электронные сигареты и табак для кальянов.

– Для прикрытия незаконной деятельности дельцы использовали подконтрольные фиктивные предприятия, через которые осуществлялись поставки и расчеты за контрафактную продукцию, – говорится в сообщении.

По информации следствия, на готовую продукцию наносились поддельные марки акцизного налога, которые имитировали оригинальные акцизные знаки и не учитывались в государственных реестрах.

В полиции утверждают, что часть электронных сигарет продавали вообще без акцизных марок.

Правоохранители провели 27 обысков по местам изготовления и продажи подакцизных товаров. Они изъяли:

более 30 тысяч единиц жидкостей и компонентов для электронных сигарет;

16 тыс. единиц другой табачной продукции;

почти 2,5 тыс. POD-систем;

около 10 тыс. картриджей;

мобильные телефоны, компьютерную технику, наличные деньги и черные записи.

В Нацполиции утверждают, что общая стоимость изъятого фальсификата по ценам черного рынка составила 12,3 млн грн. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается досудебное расследование по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) и ст. 209 (Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Фото : Нацполіція

