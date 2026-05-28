Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос поддержала идею канцлера Германии Фридриха Мерца о создании для Украины формата ассоциированного членства в Евросоюзе.

Об этом Кос заявила в интервью британскому изданию Financial Times.

Ассоциированное членство Украины

По ее мнению, такая инициатива может стать отправной точкой для важной дискуссии о будущем расширении ЕС.

Ранее Мерц предложил предоставить Украине особый статус ассоциированного члена ЕС, который позволил бы Киеву получить часть преимуществ евроинтеграции еще до завершения всех необходимых реформ для полноправного вступления.

Комментируя это предложение, еврокомиссар отметила, что поддерживает саму дискуссию о новых форматах интеграции.

— Это одна из идей, и она является хорошим стартом для обсуждения, — сказала Марта Кос.

Она также подчеркнула, что вопрос расширения Евросоюза должен решаться на уровне лидеров государств. По словам чиновницы, ЕС необходимо искать новые подходы, которые будут отличаться от действующей модели вступления.

Кос добавила, что во время частных бесед многие европейские лидеры высказывались за сочетание принципа оценки кандидатов по заслугам с механизмами постепенной интеграции в ЕС.

Отдельно еврокомиссар прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном вступлении Украины в ЕС уже в следующем году. Она признала такой сценарий нереалистичным, однако отметила, что это придало дискуссии о расширении большей актуальности.

Также Кос сообщила, что уже этим летом может завершиться “искусственное” объединение процессов вступления Украины и Молдовы. Это позволит официально начать переговоры о членстве для обоих государств отдельно.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что углубленная интеграция Украины в Европейский Союз является важным условием для прекращения войны.

