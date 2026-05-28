Верховна Рада 28 травня ухвалила закон №15259, який звільняє від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) та наземних безпілотних систем для потреб Сил оборони України. Документ підтримали 294 народні депутати.

Що відомо про закон №15259

У парламенті зазначили, що це рішення має пришвидшити постачання наземних дронів для ЗСУ, які використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених, розвідки та виконання інженерних завдань у зоні бойових дій.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що нестача наземних роботизованих комплексів суттєво знижує бойові можливості українських підрозділів. Ухвалення закону має допомогти забезпечити військові частини НРК та підвищити ефективність використання бюджетних коштів під час оборонних закупівель.

У Верховній Раді пояснили, що з початку 2026 року постачання наземних безпілотників для ЗСУ фактично зупинилося через законодавчу колізію. Після завершення дії пільги на ПДВ для електромобілів наземні роботизовані комплекси автоматично втратили податкове звільнення. Водночас для повітряних і морських безпілотників така пільга залишалася чинною.

Ще у лютому Українська рада зброярів закликала терміново врегулювати проблему. Зміни до Податкового кодексу підтримали Міноборони, Мінфін, Державна податкова служба та Агенція оборонних закупівель.

Нагадаємо, Україна масштабувала використання наземних роботизованих комплексів, які лише за січень виконали понад 7 тис. бойових місій, замінюючи військових у зонах найвищого ризику.

