Международное агентство по атомной энергии обнаружило повреждение после атаки на лабораторию Запорожской АЭС.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Атака на лабораторию Запорожской АЭС

Отмечается, что команда МАГАТЭ посетила Лабораторию внешнего радиационного контроля (ЛВК) Запорожской АЭС через день после того, как станция попала под атаку беспилотника, согласно сообщению экспертов.

Сейчас смотрят

Однако команда обнаружила повреждение некоторого оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает.

В ответ генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальному военному воздержанию вблизи всех ядерных объектов, чтобы избежать рисков для ситуации с безопасностью.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что 3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

Тогда стало известно, что пострадавших нет, однако команда МАГАТЭ попросила о доступе в лабораторию, чтобы оценить последствия станции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.